https://1prime.ru/20260514/vsu-869938393.html
Дроны ВСУ атаковали территорию у Запорожской АЭС, есть пострадавшие
Дроны ВСУ атаковали территорию у Запорожской АЭС, есть пострадавшие - 14.05.2026, ПРАЙМ
Дроны ВСУ атаковали территорию у Запорожской АЭС, есть пострадавшие
Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории, сообщает пресс-служба станции. | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T19:20+0300
2026-05-14T19:20+0300
2026-05-14T19:20+0300
спецоперация на украине
запорожская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории, сообщает пресс-служба станции. "В результате атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины по прилегающей к Запорожской АЭС территории, в 100 метрах от периметра станции, были ранены два сотрудника, которые передвигались на автомобиле в рамках выполнения своих служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5f9472b2d228242dbf4dc11efd150dfc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, всу
Спецоперация на Украине, Запорожская АЭС, ВСУ
Дроны ВСУ атаковали территорию у Запорожской АЭС, есть пострадавшие
Дроны ВСУ атаковали территорию у Запорожской АЭС, два сотрудника пострадали