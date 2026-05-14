Курс доллара к юаню обновил минимум февраля 2023 года

2026-05-14T10:18+0300

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в четверг, показатель опустился ниже 6,79 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.59 мск курс доллара к юаню снижался до 6,7859 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7908 юаня за доллар. Показатель находится ниже отметки в 6,79 юаня впервые с 10 февраля 2023 года.

