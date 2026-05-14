https://1prime.ru/20260514/zaes-869941118.html

Дроны ВСУ около 50 минут не пускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС

Дроны ВСУ около 50 минут не пускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС - 14.05.2026, ПРАЙМ

Дроны ВСУ около 50 минут не пускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС

Дроны ВСУ около 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук. | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T22:57+0300

2026-05-14T22:57+0300

2026-05-14T22:57+0300

спецоперация на украине

всу

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84243/96/842439638_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_558a33c8ffef33171f65a4e08c475c32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Дроны ВСУ около 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук. Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, дроны ВСУ намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам станции. "Эвакуировать оперативно не удалось, потому что выехавшая на место бригада скорой помощи не могла подъехать к месту событий, потому что как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника - они кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи и сотрудникам приходилось уходить в безопасное место. Помощь была оказана в пределах 40-50 минут после того, как событие произошло", - сказал Черничук журналистам. По его словам, это был целенаправленный удар по гражданским, так как дрон ВСУ намеренно сопровождал автомобиль сотрудников атомной станции. Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, запорожская аэс