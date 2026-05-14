Дроны ВСУ около 50 минут не пускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС
Дроны ВСУ около 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук. | 14.05.2026, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Дроны ВСУ около 50 минут не пускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС, сообщил директор станции Юрий Черничук. Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила РИА Новости, дроны ВСУ намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам станции. "Эвакуировать оперативно не удалось, потому что выехавшая на место бригада скорой помощи не могла подъехать к месту событий, потому что как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника - они кружили в достаточно большом количестве над каретой скорой помощи и сотрудникам приходилось уходить в безопасное место. Помощь была оказана в пределах 40-50 минут после того, как событие произошло", - сказал Черничук журналистам. По его словам, это был целенаправленный удар по гражданским, так как дрон ВСУ намеренно сопровождал автомобиль сотрудников атомной станции. Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.
