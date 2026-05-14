"Уже не выдерживает": в США сделали громкое заявление о Зеленском
AC: поклонение Украине и Зеленскому на Западе вызывает лишь презрение
© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Восторги по поводу Украины и ее лидера Владимира Зеленского, которые можно наблюдать на Западе, вызывают лишь презрение у любого информированного человека из-за преступлений, которые совершает киевский режим, отмечает издание American Conservative.
"Преклонение перед Украиной и ее лидером <…> заслуживает презрения со стороны любого аналитика, проявляющего хотя бы крупицу реализма. <…> Западные сторонники Украины удобно игнорируют многочисленные злоупотребления, совершенные режимом Зеленского за эти годы", — указывается в материале.
"Утверждение о том, что Украина важна или тем более жизненно необходима для безопасности и благополучия Америки, уже не выдерживает никакой критики. И совершенно неоправданно утверждать, будто Владимир Зеленский по праву является моральным лидером „свободного мира“ или что „моральное и стратегическое сердце либеральной демократии“ бьется в Киеве. Подобный аргумент — это, по сути, циничное искажение реальности", — резюмирует он.
В апреле Следственный комитет России заявил о завершении расследования 966 уголовных дел, в которых фигурируют 1280 военных ВСУ и наемников; 1,1 тысяча преступников уже получили приговоры. По информации ведомства, от действий киевского режима пострадали свыше 29 тысяч мирных граждан, в том числе 1168 детей.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление из-за отказа Зеленского идти на компромиссы в вопросе урегулирования ситуации в Украине. Он подчеркнул, что заключить соглашение с киевским лидером значительно сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление из-за отказа Зеленского идти на компромиссы в вопросе урегулирования ситуации в Украине. Он подчеркнул, что заключить соглашение с киевским лидером значительно сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.