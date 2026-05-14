https://1prime.ru/20260514/zelenskiy-869912989.html

"Уже не выдерживает": в США сделали громкое заявление о Зеленском

"Уже не выдерживает": в США сделали громкое заявление о Зеленском - 14.05.2026, ПРАЙМ

"Уже не выдерживает": в США сделали громкое заявление о Зеленском

Восторги по поводу Украины и ее лидера Владимира Зеленского, которые можно наблюдать на Западе, вызывают лишь презрение у любого информированного человека из-за | 14.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-14T06:37+0300

2026-05-14T06:37+0300

2026-05-14T06:37+0300

спецоперация на украине

всу

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

запад

сша

украина

общество

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Восторги по поводу Украины и ее лидера Владимира Зеленского, которые можно наблюдать на Западе, вызывают лишь презрение у любого информированного человека из-за преступлений, которые совершает киевский режим, отмечает издание American Conservative."Преклонение перед Украиной и ее лидером <…> заслуживает презрения со стороны любого аналитика, проявляющего хотя бы крупицу реализма. <…> Западные сторонники Украины удобно игнорируют многочисленные злоупотребления, совершенные режимом Зеленского за эти годы", — указывается в материале.Кроме того, автор подчеркивает, что переоценка значения Украины для США является крайне необоснованной, так как представляет собой ошибочное и циничное восприятие действительности."Утверждение о том, что Украина важна или тем более жизненно необходима для безопасности и благополучия Америки, уже не выдерживает никакой критики. И совершенно неоправданно утверждать, будто Владимир Зеленский по праву является моральным лидером „свободного мира“ или что „моральное и стратегическое сердце либеральной демократии“ бьется в Киеве. Подобный аргумент — это, по сути, циничное искажение реальности", — резюмирует он.В апреле Следственный комитет России заявил о завершении расследования 966 уголовных дел, в которых фигурируют 1280 военных ВСУ и наемников; 1,1 тысяча преступников уже получили приговоры. По информации ведомства, от действий киевского режима пострадали свыше 29 тысяч мирных граждан, в том числе 1168 детей.Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление из-за отказа Зеленского идти на компромиссы в вопросе урегулирования ситуации в Украине. Он подчеркнул, что заключить соглашение с киевским лидером значительно сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20260514/kallas-869912853.html

https://1prime.ru/20260513/zelenskiy-869885139.html

запад

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, запад, сша, украина, общество , мировая экономика