Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже не выдерживает": в США сделали громкое заявление о Зеленском - 14.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260514/zelenskiy-869912989.html
"Уже не выдерживает": в США сделали громкое заявление о Зеленском
"Уже не выдерживает": в США сделали громкое заявление о Зеленском - 14.05.2026, ПРАЙМ
"Уже не выдерживает": в США сделали громкое заявление о Зеленском
Восторги по поводу Украины и ее лидера Владимира Зеленского, которые можно наблюдать на Западе, вызывают лишь презрение у любого информированного человека из-за | 14.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-14T06:37+0300
2026-05-14T06:37+0300
спецоперация на украине
всу
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
запад
сша
украина
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Восторги по поводу Украины и ее лидера Владимира Зеленского, которые можно наблюдать на Западе, вызывают лишь презрение у любого информированного человека из-за преступлений, которые совершает киевский режим, отмечает издание American Conservative."Преклонение перед Украиной и ее лидером &lt;…&gt; заслуживает презрения со стороны любого аналитика, проявляющего хотя бы крупицу реализма. &lt;…&gt; Западные сторонники Украины удобно игнорируют многочисленные злоупотребления, совершенные режимом Зеленского за эти годы", — указывается в материале.Кроме того, автор подчеркивает, что переоценка значения Украины для США является крайне необоснованной, так как представляет собой ошибочное и циничное восприятие действительности.&quot;Утверждение о том, что Украина важна или тем более жизненно необходима для безопасности и благополучия Америки, уже не выдерживает никакой критики. И совершенно неоправданно утверждать, будто Владимир Зеленский по праву является моральным лидером „свободного мира“ или что „моральное и стратегическое сердце либеральной демократии“ бьется в Киеве. Подобный аргумент — это, по сути, циничное искажение реальности&quot;, — резюмирует он.В апреле Следственный комитет России заявил о завершении расследования 966 уголовных дел, в которых фигурируют 1280 военных ВСУ и наемников; 1,1 тысяча преступников уже получили приговоры. По информации ведомства, от действий киевского режима пострадали свыше 29 тысяч мирных граждан, в том числе 1168 детей.Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление из-за отказа Зеленского идти на компромиссы в вопросе урегулирования ситуации в Украине. Он подчеркнул, что заключить соглашение с киевским лидером значительно сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20260514/kallas-869912853.html
https://1prime.ru/20260513/zelenskiy-869885139.html
запад
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, запад, сша, украина, общество , мировая экономика
Спецоперация на Украине, ВСУ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЗАПАД, США, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика
06:37 14.05.2026
 
"Уже не выдерживает": в США сделали громкое заявление о Зеленском

AC: поклонение Украине и Зеленскому на Западе вызывает лишь презрение

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Восторги по поводу Украины и ее лидера Владимира Зеленского, которые можно наблюдать на Западе, вызывают лишь презрение у любого информированного человека из-за преступлений, которые совершает киевский режим, отмечает издание American Conservative.
"Преклонение перед Украиной и ее лидером <…> заслуживает презрения со стороны любого аналитика, проявляющего хотя бы крупицу реализма. <…> Западные сторонники Украины удобно игнорируют многочисленные злоупотребления, совершенные режимом Зеленского за эти годы", — указывается в материале.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
"Испанский стыд!" На Западе возмутились нелепому ответу Каллас Путину
06:35
Кроме того, автор подчеркивает, что переоценка значения Украины для США является крайне необоснованной, так как представляет собой ошибочное и циничное восприятие действительности.

"Утверждение о том, что Украина важна или тем более жизненно необходима для безопасности и благополучия Америки, уже не выдерживает никакой критики. И совершенно неоправданно утверждать, будто Владимир Зеленский по праву является моральным лидером „свободного мира“ или что „моральное и стратегическое сердце либеральной демократии“ бьется в Киеве. Подобный аргумент — это, по сути, циничное искажение реальности", — резюмирует он.

В апреле Следственный комитет России заявил о завершении расследования 966 уголовных дел, в которых фигурируют 1280 военных ВСУ и наемников; 1,1 тысяча преступников уже получили приговоры. По информации ведомства, от действий киевского режима пострадали свыше 29 тысяч мирных граждан, в том числе 1168 детей.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление из-за отказа Зеленского идти на компромиссы в вопросе урегулирования ситуации в Украине. Он подчеркнул, что заключить соглашение с киевским лидером значительно сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2026
"Хуже не придумать". На Западе отреагировали на сбывшейся кошмар Зеленского
Вчера, 08:52
 
Спецоперация на УкраинеВСУВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЗАПАДСШАУКРАИНАОбществоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала