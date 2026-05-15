В АТОР оценили перспективу снятия ограничений на туры на Ближний Восток
https://1prime.ru/20260515/ator-869954379.html
В АТОР оценили перспективу снятия ограничений на туры на Ближний Восток
Снятие ограничений на продажу туров в страны Ближнего Востока расширит летний ассортимент для туристов, которые предпочитают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
2026-05-15T11:57+0300
11:57 15.05.2026
 
Мурадян: снятие ограничений на продажу туров на Ближний Восток расширит летний ассортимент

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Снятие ограничений на продажу туров в страны Ближнего Востока расширит летний ассортимент для туристов, которые предпочитают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за более низких цен в межсезонье, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Ранее в пятницу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил РИА Новости, что решение о снятии ограничений на продажи туров в ближневосточные страны может быть принято в ближайшее время.
"Отели становятся более пустыми, сами Эмираты не столь густо населены туристами, и тем самым соотношение цены и качества на летний период улучшалось. Поэтому для ассортимента это важно, хотя уже, безусловно, лето - это не сезон Эмиратов", - пояснил Мурадян.
Он также отметил, что снятие ограничений на продажу туров важно для отрасли, так как сейчас есть некоторая путаница: туроператоры не могут продавать туры, потому что действуют ограничения Минэкономразвития и МИД. При этом путешественники могут самостоятельно бронировать размещение в ОАЭ на агрегаторах и покупать билеты на самолеты.
"Поэтому, конечно, должны органы и ведомства действовать единообразно", - сказал вице-президент АТОР.
МИД РФ в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в начале марта настоятельно рекомендовал россиянам до прекращения активных боевых действий и полной нормализации авиасообщения воздержаться от турпоездок в ряд стран региона. Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
В четверг авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 1 июня возобновляет регулярные прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, рейсы по маршруту Москва - Дубай будут выполняться каждый день.
