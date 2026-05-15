"В наихудшем состоянии". В ЕС перестали скрывать правду

Экономика Германии в наихудшем состоянии со времен окончания Второй мировой, говорят представители немецкого бизнеса. Страна задыхается от высоких процентных...

МОСКВА, 15 мая — Прайм, Светлана Медведева. Экономика Германии в наихудшем состоянии со времен окончания Второй мировой, говорят представители немецкого бизнеса. Страна задыхается от высоких процентных ставок, инфляции, дорогих энергоносителей, а европейский рынок в целом — от избытка китайских товаров. Как ФРГ оказалась в таком положении — в материале Прайм.Драматичная ситуация"Экономическая ситуация в Германии никогда не была столь драматичной с окончания войны. Пандемия коронавируса — ничто по сравнению с этим", — сказала в интервью Handelsblatt глава немецкой компании Trumpf (выпускает оборудование для автоматизации металлообрабатывающего производства) Никола Лейбингер-Каммюллер.Она обратила внимание на высокие процентные ставки, инфляцию, угрозу рецессии, дорогие энергоресурсы и наводнившие европейский рынок китайские товары.В апреле инфляция в ФРГ достигла 2,9%, в то время как еще в феврале была 1,9%.Германия находится внутри еврозоны, где политику задает Европейский центральный банк (ЕЦБ). Сейчас ставка по депозитам ЕЦБ — 2,00%, основная ставка рефинансирования — 2,15%, предельная кредитная — 2,40%."Это ниже пиковых показателей 2023-го, но для экономики, привыкшей к годам почти нулевых ставок в условиях слабого роста, это достаточно высоко. ЕЦБ не может резко смягчать политику, потому что инфляционные риски снова выросли из-за цен на товары энергетического сектора вследствие ситуации на Ближнем Востоке", — объясняет профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.Макростатистика, насколько ей можно верить, пока не показывает обвала в экономике Германии, продолжает эксперт. В первом квартале ВВП Германии вырос на 0,3% к предыдущему кварталу, а в 2025-м экономика после двух лет спада вернулась к символическому росту около 0,2-0,3%."Проблема глубже и инерционнее: экономика страны несколько лет почти не растет, а промышленная база теряет прежние конкурентные преимущества. Именно это и делает ситуацию в ближайшем будущем драматичной", — объясняет Гордиенко.И добавляет: угроза рецессии возникает из-за сочетания низкого спроса, дорогой энергии, слабого экспорта и дорогого кредита.Альянс с СШАЕще одна проблема, которую обозначила Никола Лейбингер-Каммюллер — разрушение альянса с Америкой.Для Германии США были одновременно гарантом безопасности и якорем всей западной политэкономической архитектуры, а также крупнейшим рынком сбыта, обращает внимание Гордиенко.В последние годы в экономических отношениях между ФРГ и США действительно накопилось много противоречий."Это и конкуренция за инвестиции и промышленность (американская промышленная политика стала активно стимулировать немецкие компании инвестировать и переносить производства в США), и высокие цены на американский СПГ для немецкой промышленности на фоне сокращения поставок российского газа, и торговые конфликты между США и ЕС", — перечисляет доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин.Все эти факторы способствуют ослаблению конкурентоспособности немецкой экономики."Опоры демонтированы"Германия оказалась в таком положении потому, что одновременно были демонтированы (частично и добровольными решениями) несколько опор ее прежней экономической модели, объясняет Гордиенко.Первая — дешевая энергия, прежде всего российский газ. После 2022-го Германия не смогла вернуть прежнюю структуру издержек. Для энергоемкой промышленности это крайне критично. Ведь химия, металлургия, машиностроение, автопром конкурируют не только качеством, но и стоимостью."По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), цены на электроэнергию для энергоемкой промышленности в ЕС в 2025-м оставались примерно вдвое выше американских и более чем на 50 процентов выше китайских. О какой конкуренции можно вести речь?" — задается вопросом Гордиенко.Вторая опора — экспорт. Германия десятилетиями зарабатывала на том, что продавала миру автомобили, оборудование, химию и премиальную промышленную продукцию. Сейчас этот механизм останавливается. В прошлом году немецкий экспорт снижался, а производство в обрабатывающей промышленности сокращалось третий год подряд. Особенно страдали автопром и машиностроение. Официальная служба статистики Германии прямо указывает на давление со стороны американских тарифов и конкуренцию с Китаем."Главная причина, по которой европейский рынок наводняют китайские товары, — цена. Китайские компании часто имеют более низкие производственные издержки, огромные масштабы производства, государственную поддержку и субсидии. В результате китайские товары (электроника, бытовая техника, аккумуляторы, электромобили) оказываются дешевле европейских аналогов", — говорит Пылин.Ничего хорошегоПо прогнозу Гордиенко, в ближайшем будущем Германию ожидают слабый или околонулевой экономический рост, высокая волатильность в промышленности, продолжение давления на автомобилестроение, химпром и машиностроение, а также рост роли государства в экономике через оборонные и инфраструктурные расходы."Если энергетический шок ослабнет и торговая война с США не усилится, Германия может удержаться от рецессии. Если же цены на энергоносители и тарифное давление сохранятся, страна рискует снова уйти в техническую рецессию", —рассуждает эксперт.Дорогая энергия и слабый мировой спрос оказались очень болезненными для немецкой экономики, которая прежде сильно зависела от экспорта промышленной продукции, отмечает Пылин. По его словам, деиндустриализация некоторых энергоемких отраслей продолжится.Ускорение немецкой экономики во многом будет зависеть от темпов ее цифровизации, снижения зависимости от внешних рынков и повышения технологической конкурентоспособности.

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

