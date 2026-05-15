Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рубля впервые с 2023 года

2026-05-15T12:54+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 73 рублей - впервые с 14 февраля 2023 года, следует из данных торгов. К 12.33 мск курс доллара снижался на 10 копеек относительно предыдущего закрытия - до 72,96 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

