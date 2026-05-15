https://1prime.ru/20260515/dollar-869956394.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рубля впервые с 2023 года
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рубля впервые с 2023 года - 15.05.2026, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рубля впервые с 2023 года
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 73 рублей - впервые с 14 февраля 2023 года, следует из данных торгов. | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T12:54+0300
2026-05-15T12:54+0300
2026-05-15T12:54+0300
курс доллара к рублю
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 73 рублей - впервые с 14 февраля 2023 года, следует из данных торгов. К 12.33 мск курс доллара снижался на 10 копеек относительно предыдущего закрытия - до 72,96 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20260512/aksakov-869863897.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги
Курс доллара к рублю, Рынок, Торги
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рубля впервые с 2023 года
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рубля впервые с 14 февраля 2023 года
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 73 рублей - впервые с 14 февраля 2023 года, следует из данных торгов.
К 12.33 мск курс доллара снижался на 10 копеек относительно предыдущего закрытия - до 72,96 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Аксаков рассказал, какой курс доллара выгоден российским производителям