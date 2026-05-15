Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал о проблемах НПЗ в Шведте - 15.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал о проблемах НПЗ в Шведте
Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал о проблемах НПЗ в Шведте - 15.05.2026, ПРАЙМ
Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал о проблемах НПЗ в Шведте
Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте испытывает проблемы, связанные с безопасностью снабжения, после отказа от нефти из России, заявил РИА... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T05:40+0300
2026-05-15T05:46+0300
энергетика
нефть
экономика
германия
казахстан
гдр
александр новак
нпз
05:40 15.05.2026 (обновлено: 05:46 15.05.2026)
 
Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал о проблемах НПЗ в Шведте

Экс-сотрудник Госплана ГДР: снабжающий Берлин НПЗ тяжело пережил отказ от российской нефти

БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте испытывает проблемы, связанные с безопасностью снабжения, после отказа от нефти из России, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР).
"Специфическую роль играет нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте. Он снабжает северо-восточную часть Германии, включая Берлин, всеми видами топлива", - рассказал бывший чиновник, согласившийся на беседу на условиях анонимности.
Он отметил, что завод строился исключительно для переработки нефти из Советского Союза. И после объединения Германии, вплоть до введения санкций, там перерабатывалась почти исключительно российская нефть.
"Сейчас, в условиях санкций, предприятие пытаются поддерживать за счет поставок от различных других поставщиков, что связано с большими проблемами в области безопасности снабжения и перспектив самой компании", - подчеркнул собеседник агентства.
Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба". Эта ситуация связана с техническими возможностями. Как утверждал представитель минэкономики Германии Даниэль Греве, прекращение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию не привело к значительному снижению загрузки нефтеперерабатывающего завода РСК в Шведте.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал ранее, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.
 
