https://1prime.ru/20260515/eks-sotrudnik-869945797.html

Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал о проблемах НПЗ в Шведте

Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал о проблемах НПЗ в Шведте - 15.05.2026, ПРАЙМ

Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал о проблемах НПЗ в Шведте

Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте испытывает проблемы, связанные с безопасностью снабжения, после отказа от нефти из России, заявил РИА... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T05:40+0300

2026-05-15T05:40+0300

2026-05-15T05:46+0300

энергетика

нефть

экономика

германия

казахстан

гдр

александр новак

нпз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869945797.jpg?1778813182

БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте испытывает проблемы, связанные с безопасностью снабжения, после отказа от нефти из России, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР). "Специфическую роль играет нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH в Шведте. Он снабжает северо-восточную часть Германии, включая Берлин, всеми видами топлива", - рассказал бывший чиновник, согласившийся на беседу на условиях анонимности. Он отметил, что завод строился исключительно для переработки нефти из Советского Союза. И после объединения Германии, вплоть до введения санкций, там перерабатывалась почти исключительно российская нефть. "Сейчас, в условиях санкций, предприятие пытаются поддерживать за счет поставок от различных других поставщиков, что связано с большими проблемами в области безопасности снабжения и перспектив самой компании", - подчеркнул собеседник агентства. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба". Эта ситуация связана с техническими возможностями. Как утверждал представитель минэкономики Германии Даниэль Греве, прекращение транзита казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию не привело к значительному снижению загрузки нефтеперерабатывающего завода РСК в Шведте. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал ранее, что германский НПЗ в Шведте на 20-30% зависит от нефти из Казахстана. В 2025 году республика поставила по этому направлению 2,1 миллиона тонн, а в этом году планировалось увеличить объемы до 3 миллионов тонн.

германия

казахстан

гдр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, германия, казахстан, гдр, александр новак, нпз