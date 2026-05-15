Фицо: Словакия рассматривает возможность прямых закупок нефти в России
Словакия рассматривает возможность прямых закупок нефти в России, которые сейчас осуществляются через венгерский концерн MOL, сообщил премьер-министр республики | 15.05.2026, ПРАЙМ
БРАТИСЛАВА, 15 мая - ПРАЙМ. Словакия рассматривает возможность прямых закупок нефти в России, которые сейчас осуществляются через венгерский концерн MOL, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Нефть для Словакии покупает компания MOL, которая владеет нефтеперерабатывающим заводом Slovnaft (в Братиславе - ред.). На столе тема: могла бы стать Словакия партнером при поставках российской нефти (в республику - ред.)?", - сказал Фицо на пресс-конференции в городе Гандлова, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в пятницу. Он также заявил, что обсудил этот вопрос с представителями государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol, который мог бы выступить в качестве покупателя российской нефти для НПЗ в Братиславе. "Это должна быть какая-то государственная компания, которая бы покупала эту нефть в России... Transpetrol может быть тоже одной из таких организаций, потому что занимается транспортировкой нефти, и это естественно, что они стали первой компанией, с которой я говорил об этой теме", - отметил премьер. Фицо 10 мая провел срочное совещание с Transpetrol по итогам переговоров в России, касающихся поставок энергоресурсов. Подробности о содержании этой встречи не сообщались. Компания является оператором словацкого участка нефтепровода "Дружба", обеспечивает транзит и распределение нефти по территории Словакии. В конце января Украина остановила транзит российской нефти по "Дружбе" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения нефтепровода. Словацкие власти считали, что трубопровод функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны. Правительство Словакии в феврале объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для завода Slovnaft было решено выделить нефть из государственных резервов. В апреле поставки нефти в страну по нефтепроводу "Дружба" были восстановлены.
