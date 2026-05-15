Французский эксперт объяснил, зачем Франция помогает России

Активизация усилий Франции на восточноафриканском побережье связана с намерением помешать России создавать здесь собственные транспортные узлы, поделился...

МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Активизация усилий Франции на восточноафриканском побережье связана с намерением помешать России создавать здесь собственные транспортные узлы, поделился мнением с РИА Новости эксперт по международным отношениям из Университета Алжира Мостафа Камель Фуди. Саммит Africa Forward, организованный Кенией и Францией, прошел 11-12 мая в Найроби. В первый день мероприятия было объявлено о заключении инвестиционной сделки, в соответствии с которой французская компания CMA CGM вложит 700 миллионов евро (более 800 миллионов долларов) в модернизацию терминалов кенийского порта Момбаса. "Встраиваясь в портовую инфраструктуру Кении, Франция активно участвует в более широкой политике сдерживания НАТО. Эта стратегия направлена на то, чтобы помешать России закрепиться у теплых морей, чтобы расширить "дугу сдерживания" от Черного и Средиземного морей до Индийского океана", - подчеркнул эксперт. По словам Фуди, Кения за счет своего географического положения стала местом столкновения интересов глобальных игроков. В этих условиях прагматичной стратегией представляется ориентация на сотрудничество со странами БРИКС. "Африканским государствам следует активнее диверсифицировать партнерские отношения, отходя от политических условий Запада в пользу прагматичного многополярного сотрудничества в рамках БРИКС+. Кения – это не просто место проведения форума; здесь происходит столкновение глобальных интересов по поводу доступа к портам, выхода к теплым морям и зарождения действительно многополярного мира", - отметил эксперт. План действий на 2023-2026 годы, опубликованный по итогам второго российско-африканского саммита, предполагает диверсификацию цепочек поставок и развитие сотрудничества с африканскими партнерами в области транспорта, в том числе морского, являющегося основным средством сообщения с континентом.

