https://1prime.ru/20260515/germaniya-869967204.html
В Германии объявили о первой общенациональной забастовке в сфере торговли
В Германии объявили о первой общенациональной забастовке в сфере торговли - 15.05.2026, ПРАЙМ
В Германии объявили о первой общенациональной забастовке в сфере торговли
Немецкий профсоюз ver.di объявил о проведении по всей Германии первой масштабной общенациональной забастовки в сфере оптовой и розничной торговли из-за отказа... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T19:10+0300
2026-05-15T19:10+0300
2026-05-15T19:10+0300
мировая экономика
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. Немецкий профсоюз ver.di объявил о проведении по всей Германии первой масштабной общенациональной забастовки в сфере оптовой и розничной торговли из-за отказа работодателей повысить сотрудникам зарплаты. "Профсоюз Ver.di призывает 15 мая к первой общенациональной забастовке в сфере торговли", - говорится в сообщении профсоюза, опубликованном на его сайте. В ver.di призвали временно прекратить работу сотрудников таких розничных гигантов и сетей, как H&M, Zara, IKEA, Obi, Primark, Rewe, Kaufland и Metro. К протестам также присоединяются работники крупных распределительных логистических складов Penny и Lekkerland. Ожидается, что забастовка продлится до 16 мая включительно и сильнее всего затронет Северный Рейн-Вестфалию, Баден-Вюртемберг, а также север Германии. В Гамбурге, Штутгарте, Дортмунде и Франкфурте-на-Майне также запланированы протестные акции. Поводом для забастовки стал отказ работодателей повысить зарплату работникам торговли на 7%, но не менее, чем на 225 евро в месяц. "Вместо этого работодатели предложили шестимесячный мораторий на повышение зарплат, а затем - скромные 2% с 1 ноября 2026 года и 1,5% с 1 августа 2027 года. Это не покрывает даже текущую инфляцию", - пояснили в профсоюзе. Ранее в Германии прошли масштабные забастовки работников транспорта и аптек.
https://1prime.ru/20260513/germaniya-869908121.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, германия
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ
В Германии объявили о первой общенациональной забастовке в сфере торговли
В ФРГ объявили о первой общенациональной забастовке в сфере оптовой и розничной торговли
БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. Немецкий профсоюз ver.di объявил о проведении по всей Германии первой масштабной общенациональной забастовки в сфере оптовой и розничной торговли из-за отказа работодателей повысить сотрудникам зарплаты.
"Профсоюз Ver.di призывает 15 мая к первой общенациональной забастовке в сфере торговли", - говорится в сообщении
профсоюза, опубликованном на его сайте.
В ver.di призвали временно прекратить работу сотрудников таких розничных гигантов и сетей, как H&M
, Zara
, IKEA
, Obi
, Primark, Rewe, Kaufland и Metro
. К протестам также присоединяются работники крупных распределительных логистических складов Penny и Lekkerland.
Ожидается, что забастовка продлится до 16 мая включительно и сильнее всего затронет Северный Рейн-Вестфалию, Баден-Вюртемберг, а также север Германии
. В Гамбурге, Штутгарте, Дортмунде и Франкфурте-на-Майне также запланированы протестные акции.
Поводом для забастовки стал отказ работодателей повысить зарплату работникам торговли на 7%, но не менее, чем на 225 евро в месяц.
"Вместо этого работодатели предложили шестимесячный мораторий на повышение зарплат, а затем - скромные 2% с 1 ноября 2026 года и 1,5% с 1 августа 2027 года. Это не покрывает даже текущую инфляцию", - пояснили в профсоюзе.
Ранее в Германии прошли масштабные забастовки работников транспорта и аптек.
Власти Германии заявили об отсутствии острого дефицита топлива