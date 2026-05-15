В Германии объявили о первой общенациональной забастовке в сфере торговли

Немецкий профсоюз ver.di объявил о проведении по всей Германии первой масштабной общенациональной забастовки в сфере оптовой и розничной торговли из-за отказа... | 15.05.2026, ПРАЙМ

БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. Немецкий профсоюз ver.di объявил о проведении по всей Германии первой масштабной общенациональной забастовки в сфере оптовой и розничной торговли из-за отказа работодателей повысить сотрудникам зарплаты. "Профсоюз Ver.di призывает 15 мая к первой общенациональной забастовке в сфере торговли", - говорится в сообщении профсоюза, опубликованном на его сайте. В ver.di призвали временно прекратить работу сотрудников таких розничных гигантов и сетей, как H&M, Zara, IKEA, Obi, Primark, Rewe, Kaufland и Metro. К протестам также присоединяются работники крупных распределительных логистических складов Penny и Lekkerland. Ожидается, что забастовка продлится до 16 мая включительно и сильнее всего затронет Северный Рейн-Вестфалию, Баден-Вюртемберг, а также север Германии. В Гамбурге, Штутгарте, Дортмунде и Франкфурте-на-Майне также запланированы протестные акции. Поводом для забастовки стал отказ работодателей повысить зарплату работникам торговли на 7%, но не менее, чем на 225 евро в месяц. "Вместо этого работодатели предложили шестимесячный мораторий на повышение зарплат, а затем - скромные 2% с 1 ноября 2026 года и 1,5% с 1 августа 2027 года. Это не покрывает даже текущую инфляцию", - пояснили в профсоюзе. Ранее в Германии прошли масштабные забастовки работников транспорта и аптек.

мировая экономика, германия