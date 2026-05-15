https://1prime.ru/20260515/neft-869954629.html

Норвегия в апреле получила рекордный доход от экспорта нефти

Норвегия в апреле получила рекордный доход от экспорта нефти - 15.05.2026, ПРАЙМ

Норвегия в апреле получила рекордный доход от экспорта нефти

Норвегия в апреле второй месяц подряд получила рекордный доход от экспорта нефти - теперь 61,4 миллиарда норвежских крон (6,7 миллиарда долларов), следует из... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T12:04+0300

2026-05-15T12:04+0300

2026-05-15T12:04+0300

энергетика

нефть

норвегия

ближний восток

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Норвегия в апреле второй месяц подряд получила рекордный доход от экспорта нефти - теперь 61,4 миллиарда норвежских крон (6,7 миллиарда долларов), следует из сообщения Центрального статистического управления страны (SSB). Мартовская нефтяная выручка составляла 57,4 миллиарда норвежских крон (около 6 миллиардов долларов), что также было рекордом. При этом апрельский показатель сразу на 86% превысил уровень апреля 2025 года, а также на 6,9% - показатель марта текущего года, указывает статагентство. "Конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива привели к дальнейшему росту цен на нефть в апреле. Средняя цена на нефть в апреле является самой высокой с июля 2022 года", - прокомментировал старший советник ведомства Ян Олав Рерхус. В апреле цена нефти составила 1067 крон (116 долларов) за баррель после мартовских 1014 крон. Объем экспортируемой нефти составил 57,5 миллиона баррелей, что на 19,2% больше уровня годом ранее, говорится в релизе. Экспорт природного газа поднялся в апреле на 16,2% в годовом выражении и упал на 20,9% в месячном - до 55,1 миллиарда крон (6 миллиардов долларов), говорится в материале. В целом общий экспорт страны поднялся в апреле на 20,9% в годовом выражении и снизился на 11,8% к марту - до 176,7 миллиарда крон (19,3 миллиарда долларов). Таким образом, в апреле на нефть и газ пришлось более 65% экспорта страны в денежном выражении, следует из данных SSB. Импорт при этом уменьшился на 0,4% к прошлому году и на 11,1% к марту, до 92,5 миллиарда крон (10,1 миллиарда долларов). Таким образом, профицит торгового баланса Норвегии в апреле составил 84,2 миллиарда норвежских крон (9,2 миллиарда долларов). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицита в 105 миллиардов крон.

https://1prime.ru/20260513/venesuela-869906746.html

https://1prime.ru/20260514/neft-869921148.html

норвегия

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, норвегия, ближний восток, ормузский пролив