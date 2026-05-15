Норвегия в апреле получила рекордный доход от экспорта нефти - 15.05.2026, ПРАЙМ
Норвегия в апреле получила рекордный доход от экспорта нефти
Норвегия в апреле получила рекордный доход от экспорта нефти
Норвегия в апреле второй месяц подряд получила рекордный доход от экспорта нефти - теперь 61,4 миллиарда норвежских крон (6,7 миллиарда долларов), следует из... | 15.05.2026, ПРАЙМ
энергетика
нефть
норвегия
ближний восток
ормузский пролив
12:04 15.05.2026
 
Норвегия в апреле получила рекордный доход от экспорта нефти

SSB: Норвегия в апреле второй месяц подряд получила рекордный доход от экспорта нефти

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Норвегия в апреле второй месяц подряд получила рекордный доход от экспорта нефти - теперь 61,4 миллиарда норвежских крон (6,7 миллиарда долларов), следует из сообщения Центрального статистического управления страны (SSB).
Мартовская нефтяная выручка составляла 57,4 миллиарда норвежских крон (около 6 миллиардов долларов), что также было рекордом.
При этом апрельский показатель сразу на 86% превысил уровень апреля 2025 года, а также на 6,9% - показатель марта текущего года, указывает статагентство.
"Конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива привели к дальнейшему росту цен на нефть в апреле. Средняя цена на нефть в апреле является самой высокой с июля 2022 года", - прокомментировал старший советник ведомства Ян Олав Рерхус.
В апреле цена нефти составила 1067 крон (116 долларов) за баррель после мартовских 1014 крон. Объем экспортируемой нефти составил 57,5 миллиона баррелей, что на 19,2% больше уровня годом ранее, говорится в релизе.
Экспорт природного газа поднялся в апреле на 16,2% в годовом выражении и упал на 20,9% в месячном - до 55,1 миллиарда крон (6 миллиардов долларов), говорится в материале.
В целом общий экспорт страны поднялся в апреле на 20,9% в годовом выражении и снизился на 11,8% к марту - до 176,7 миллиарда крон (19,3 миллиарда долларов). Таким образом, в апреле на нефть и газ пришлось более 65% экспорта страны в денежном выражении, следует из данных SSB.
Импорт при этом уменьшился на 0,4% к прошлому году и на 11,1% к марту, до 92,5 миллиарда крон (10,1 миллиарда долларов).
Таким образом, профицит торгового баланса Норвегии в апреле составил 84,2 миллиарда норвежских крон (9,2 миллиарда долларов). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицита в 105 миллиардов крон.
