Норвегия в апреле получила рекордный доход от экспорта нефти
Норвегия в апреле второй месяц подряд получила рекордный доход от экспорта нефти - теперь 61,4 миллиарда норвежских крон (6,7 миллиарда долларов), следует из... | 15.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Норвегия в апреле второй месяц подряд получила рекордный доход от экспорта нефти - теперь 61,4 миллиарда норвежских крон (6,7 миллиарда долларов), следует из сообщения Центрального статистического управления страны (SSB). Мартовская нефтяная выручка составляла 57,4 миллиарда норвежских крон (около 6 миллиардов долларов), что также было рекордом. При этом апрельский показатель сразу на 86% превысил уровень апреля 2025 года, а также на 6,9% - показатель марта текущего года, указывает статагентство. "Конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива привели к дальнейшему росту цен на нефть в апреле. Средняя цена на нефть в апреле является самой высокой с июля 2022 года", - прокомментировал старший советник ведомства Ян Олав Рерхус. В апреле цена нефти составила 1067 крон (116 долларов) за баррель после мартовских 1014 крон. Объем экспортируемой нефти составил 57,5 миллиона баррелей, что на 19,2% больше уровня годом ранее, говорится в релизе. Экспорт природного газа поднялся в апреле на 16,2% в годовом выражении и упал на 20,9% в месячном - до 55,1 миллиарда крон (6 миллиардов долларов), говорится в материале. В целом общий экспорт страны поднялся в апреле на 20,9% в годовом выражении и снизился на 11,8% к марту - до 176,7 миллиарда крон (19,3 миллиарда долларов). Таким образом, в апреле на нефть и газ пришлось более 65% экспорта страны в денежном выражении, следует из данных SSB. Импорт при этом уменьшился на 0,4% к прошлому году и на 11,1% к марту, до 92,5 миллиарда крон (10,1 миллиарда долларов). Таким образом, профицит торгового баланса Норвегии в апреле составил 84,2 миллиарда норвежских крон (9,2 миллиарда долларов). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицита в 105 миллиардов крон.
