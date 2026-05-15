НРБ рассматривает присоединение Узбекистана и Колумбии к составу акционеров - 15.05.2026, ПРАЙМ
НРБ рассматривает присоединение Узбекистана и Колумбии к составу акционеров
17:59 15.05.2026
 
Флаг Узбекистана. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Новый банк развития рассматривает присоединение Узбекистана, Колумбии и Эфиопии к составу акционеров банка, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания Совета управляющих НБР.
НБР был создан в 2014 году для финансирования проектов развития и инфраструктуры. Сейчас в состав акционеров входят все страны-основатели НБР: это Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР, а также Египет, Бангладеш, Алжир и ОАЭ, которые присоединились позднее.
"Сейчас мы рассматриваем присоединение к банку еще трех стран - это Узбекистан, Колумбия, Эфиопия", - сказал министр.
По его словам, действующие акционеры НБР уверены, что присоединение новых стран внесет качественный вклад в работу банка с точки зрения прироста капитала и возможностей для расширения инновационной повестки.
Денежные купюры Банка России и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Доля проектов НБР, финансируемых в нацвалютах, к 2031 году превысит 45%
17:48
 
