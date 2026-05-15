https://1prime.ru/20260515/nrb-869965125.html

НРБ рассматривает присоединение Узбекистана и Колумбии к составу акционеров

НРБ рассматривает присоединение Узбекистана и Колумбии к составу акционеров - 15.05.2026, ПРАЙМ

НРБ рассматривает присоединение Узбекистана и Колумбии к составу акционеров

Новый банк развития рассматривает присоединение Узбекистана, Колумбии и Эфиопии к составу акционеров банка, заявил журналистам министр финансов РФ Антон... | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T17:59+0300

2026-05-15T17:59+0300

2026-05-15T17:59+0300

россия

узбекистан

колумбия

эфиопия

антон силуанов

новый банк развития брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Новый банк развития рассматривает присоединение Узбекистана, Колумбии и Эфиопии к составу акционеров банка, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания Совета управляющих НБР. НБР был создан в 2014 году для финансирования проектов развития и инфраструктуры. Сейчас в состав акционеров входят все страны-основатели НБР: это Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР, а также Египет, Бангладеш, Алжир и ОАЭ, которые присоединились позднее. "Сейчас мы рассматриваем присоединение к банку еще трех стран - это Узбекистан, Колумбия, Эфиопия", - сказал министр. По его словам, действующие акционеры НБР уверены, что присоединение новых стран внесет качественный вклад в работу банка с точки зрения прироста капитала и возможностей для расширения инновационной повестки.

https://1prime.ru/20260515/nbr-869964625.html

узбекистан

колумбия

эфиопия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, узбекистан, колумбия, эфиопия, антон силуанов, новый банк развития брикс