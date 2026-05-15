НРБ рассматривает присоединение Узбекистана и Колумбии к составу акционеров
Новый банк развития рассматривает присоединение Узбекистана, Колумбии и Эфиопии к составу акционеров банка, заявил журналистам министр финансов РФ Антон...
2026-05-15T17:59+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Новый банк развития рассматривает присоединение Узбекистана, Колумбии и Эфиопии к составу акционеров банка, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания Совета управляющих НБР. НБР был создан в 2014 году для финансирования проектов развития и инфраструктуры. Сейчас в состав акционеров входят все страны-основатели НБР: это Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР, а также Египет, Бангладеш, Алжир и ОАЭ, которые присоединились позднее. "Сейчас мы рассматриваем присоединение к банку еще трех стран - это Узбекистан, Колумбия, Эфиопия", - сказал министр. По его словам, действующие акционеры НБР уверены, что присоединение новых стран внесет качественный вклад в работу банка с точки зрения прироста капитала и возможностей для расширения инновационной повестки.
