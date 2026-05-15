Эксперт спрогнозировал уровень добычи нефти ОАЭ в 2027 году

Добыча нефти ОАЭ в 2027 году превысит 3,5 миллиона баррелей в сутки, в частности, этому будет способствовать развитие транспортных маршрутов в обход Ормузского...

2026-05-15T15:37+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти ОАЭ в 2027 году превысит 3,5 миллиона баррелей в сутки, в частности, этому будет способствовать развитие транспортных маршрутов в обход Ормузского пролива - через Фуджейру, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Ранее в пятницу пресс-служба правительства Абу-Даби заявила, что ОАЭ ускорят строительство трубопровода в обход Ормузского пролива. В настоящее время он находится в стадии строительства и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2027 году, отмечается в сообщении. Этот нефтепровод позволит увеличить доставку нефти до порта Фуджейра с месторождений страны до 3 миллионов баррелей в сутки. "Что касается Эмиратов, в следующем году их объем добычи превысит 3,5 миллиона баррелей нефти в сутки", - прогнозирует Родионов. "И в целом ОАЭ здесь находятся в выигрыше, в том числе и по той простой причине, что они уже официально не участвуют ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+. Они ничем не скованы в вопросе наращивания нефтедобычи. Поэтому, в целом, я уверен, что Эмираты уже во второй половине года начнут наращивать нефтедобычу", - пояснил он. "Порт Фуджейра находится на берегу Оманского залива, и он позволяет избегать прохода через Ормузский пролив при транспортировке нефти. И, собственно, порт Фуджейра уже является важным хабом для нефтяного рынка", - прокомментировал Родионов. В прошлом году среднесуточная добыча ОАЭ составила 3,142 миллиона баррелей в сутки. Но в марте показатель упал относительно февраля в 1,8 раза, до 1,892 миллиона баррелей в сутки, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, следует из данных доклада ОПЕК. При этом в апреле страна продемонстрировала восстановление добычи до 2,023 миллиона баррелей в сутки. С 1 мая страна официально вышла из ОПЕК и ОПЕК+.

