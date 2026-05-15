Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В СБ ООН сообщили, что запросов на голосование по резолюции по Ормузу нет - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/oon-869971625.html
В СБ ООН сообщили, что запросов на голосование по резолюции по Ормузу нет
В СБ ООН сообщили, что запросов на голосование по резолюции по Ормузу нет - 15.05.2026, ПРАЙМ
В СБ ООН сообщили, что запросов на голосование по резолюции по Ормузу нет
Запросов на голосование по проекту резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу пока нет, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе ООН миссии КНР при... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T23:30+0300
2026-05-15T23:30+0300
мировая экономика
ормузский пролив
иран
китай
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865064511_0:1050:1600:1950_1920x0_80_0_0_fed73c2a6d4b9defbd1b5adcff5d011a.jpg
ООН, 15 мая – ПРАЙМ. Запросов на голосование по проекту резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу пока нет, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе ООН миссии КНР при Организации. "Как председатель Совета Безопасности, это наша обязанность - организовать заседание для принятия текста, если соавторы проекта запросят голосование. Пока такого запроса не поступало", – сказали агентству в китайском постпредстве. США и Бахрейн ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором, среди прочего, содержится требование к Ирану прекратить атаки, минирование и взимание сборов. В миссии РФ при ООН, комментируя документ, заявили, что Москва не поддерживает опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса – американо-израильской военной авантюры против Ирана.
https://1prime.ru/20260515/ormuz-869963111.html
ормузский пролив
иран
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1e/865064511_0:800:1600:2000_1920x0_80_0_0_d1004e2e1f87ddcccc483320b0bc171b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, иран, китай, оон, совбез
Мировая экономика, Ормузский пролив, ИРАН, КИТАЙ, ООН, Совбез
23:30 15.05.2026
 
В СБ ООН сообщили, что запросов на голосование по резолюции по Ормузу нет

Миссия КНР при ООН: запросов на голосование по проекту резолюции по Ормузскому проливу нет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание ООН
Здание ООН - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Здание ООН. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ООН, 15 мая – ПРАЙМ. Запросов на голосование по проекту резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу пока нет, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе ООН миссии КНР при Организации.
"Как председатель Совета Безопасности, это наша обязанность - организовать заседание для принятия текста, если соавторы проекта запросят голосование. Пока такого запроса не поступало", – сказали агентству в китайском постпредстве.
США и Бахрейн ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором, среди прочего, содержится требование к Ирану прекратить атаки, минирование и взимание сборов.
В миссии РФ при ООН, комментируя документ, заявили, что Москва не поддерживает опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса – американо-израильской военной авантюры против Ирана.
Министр энергетики США Крис Райт - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Глава минэнерго США предрек снижение роли Ормузского пролива
Вчера, 17:10
 
Мировая экономикаОрмузский проливИРАНКИТАЙООНСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала