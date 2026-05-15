В СБ ООН сообщили, что запросов на голосование по резолюции по Ормузу нет
Запросов на голосование по проекту резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу пока нет, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе ООН миссии КНР при... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T23:30+0300
ООН, 15 мая – ПРАЙМ. Запросов на голосование по проекту резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу пока нет, сообщили РИА Новости в председательствующей в Совбезе ООН миссии КНР при Организации. "Как председатель Совета Безопасности, это наша обязанность - организовать заседание для принятия текста, если соавторы проекта запросят голосование. Пока такого запроса не поступало", – сказали агентству в китайском постпредстве. США и Бахрейн ранее представили новый проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу, в котором, среди прочего, содержится требование к Ирану прекратить атаки, минирование и взимание сборов. В миссии РФ при ООН, комментируя документ, заявили, что Москва не поддерживает опасных попыток насытить документ несбалансированными формулировками, односторонними требованиями к Тегерану при полном игнорировании первопричины кризиса – американо-израильской военной авантюры против Ирана.
Миссия КНР при ООН: запросов на голосование по проекту резолюции по Ормузскому проливу нет