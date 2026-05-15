Глава минэнерго США предрек снижение роли Ормузского пролива - 15.05.2026, ПРАЙМ

Развитие в обозримом будущем альтернативных маршрутов экспорта энергоресурсов через Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию и Иорданию приведет к снижению стратегической | 15.05.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Развитие в обозримом будущем альтернативных маршрутов экспорта энергоресурсов через Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию и Иорданию приведет к снижению стратегической роли Ормузского пролива в мировой торговле, считает глава минэнерго США Крис Райт. "Я полагаю, что мы станем свидетелями уменьшения роли Ормузского пролива… Мы увидим увеличение пропускной способности трубопроводов через Саудовскую Аравию и ОАЭ. Есть иракский трубопровод, идущий в Джейхан в Турции. Мы могли бы увидеть трубопровод, идущий в Иорданию", - сказал Райт в интервью телеканалу CNBC. При этом Райт подчеркнул, что снижение значимости Ормузского пролива никак не умаляет важность самих стран региона как ключевых производителей и поставщиков нефти и газа на мировой рынок. Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.

нефть, ормузский пролив, иран, сша, минэнерго сша