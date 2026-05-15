Патрушев рассказал об усилиях России по расширению шельфа в Арктике

2026-05-15T12:46+0300

НАРЬЯН-МАР, 15 мая – ПРАЙМ. Работа по продвижению российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике ведется, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. "Ведется работа по продвижению российской заявки по расширению континентального шельфа в Арктике", - заявил он на совете по развитию и обеспечению морской деятельности при коллегии. Патрушев отметил, что "разработка минеральных ресурсов континентального шельфа России является стратегической задачей". "Освоение месторождений полезных ископаемых лежит в основе гарантированного обеспечения мобилизационных нужд России и обеспечения потребностей национальной экономики в долгосрочной перспективе", - пояснил он. Морские месторождения России богаты преимущественно углеводородными ресурсами, большая часть запасов которых сосредоточена на арктическом шельфе, продолжил Патрушев. "Потенциал морских акваторий включает также залежи твердых минералов и металлов, которые должны стать стратегическим резервом страны. Так, прибрежные зоны Арктической зоны и Дальнего Востока России содержат залежи золота, олова, титана, циркона, алмазов и фосфоритов", - рассказал он. Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны — право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану). В 2002 году заявка была отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири. В 2015 году Россия подала в ООН частично пересмотренное представление по шельфу. Это научно обоснованная заявка государства на увеличение площади шельфа на почти 1,2 миллиона квадратных километров внутри условного треугольника Мурманск – Северный полюс – Чукотка. Прирост потенциальных запасов углеводородного сырья оценивался тогда в 5 миллиардов тонн условного топлива.

