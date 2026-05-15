Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев рассказал об усилиях России по расширению шельфа в Арктике - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/patrushev-869956009.html
Патрушев рассказал об усилиях России по расширению шельфа в Арктике
Патрушев рассказал об усилиях России по расширению шельфа в Арктике - 15.05.2026, ПРАЙМ
Патрушев рассказал об усилиях России по расширению шельфа в Арктике
Работа по продвижению российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике ведется, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T12:46+0300
2026-05-15T13:05+0300
россия
арктика
рф
дальний восток
николай патрушев
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_0:0:3482:1960_1920x0_80_0_0_e53d9ab5be08271ff3d6f49814f7e4f6.jpg
НАРЬЯН-МАР, 15 мая – ПРАЙМ. Работа по продвижению российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике ведется, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев. "Ведется работа по продвижению российской заявки по расширению континентального шельфа в Арктике", - заявил он на совете по развитию и обеспечению морской деятельности при коллегии. Патрушев отметил, что "разработка минеральных ресурсов континентального шельфа России является стратегической задачей". "Освоение месторождений полезных ископаемых лежит в основе гарантированного обеспечения мобилизационных нужд России и обеспечения потребностей национальной экономики в долгосрочной перспективе", - пояснил он. Морские месторождения России богаты преимущественно углеводородными ресурсами, большая часть запасов которых сосредоточена на арктическом шельфе, продолжил Патрушев. "Потенциал морских акваторий включает также залежи твердых минералов и металлов, которые должны стать стратегическим резервом страны. Так, прибрежные зоны Арктической зоны и Дальнего Востока России содержат залежи золота, олова, титана, циркона, алмазов и фосфоритов", - рассказал он. Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны — право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану). В 2002 году заявка была отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири. В 2015 году Россия подала в ООН частично пересмотренное представление по шельфу. Это научно обоснованная заявка государства на увеличение площади шельфа на почти 1,2 миллиона квадратных километров внутри условного треугольника Мурманск – Северный полюс – Чукотка. Прирост потенциальных запасов углеводородного сырья оценивался тогда в 5 миллиардов тонн условного топлива.
https://1prime.ru/20260427/patrushev-869483822.html
https://1prime.ru/20260427/patrushev-869483652.html
арктика
рф
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_575:0:3306:2048_1920x0_80_0_0_2507b7c987bba02bd2140c364034c4a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, рф, дальний восток, николай патрушев, оон
РОССИЯ, АРКТИКА, РФ, Дальний Восток, Николай Патрушев, ООН
12:46 15.05.2026 (обновлено: 13:05 15.05.2026)
 
Патрушев рассказал об усилиях России по расширению шельфа в Арктике

Патрушев: идет работа по продвижению российской заявки на расширение шельфа в Арктике

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НАРЬЯН-МАР, 15 мая – ПРАЙМ. Работа по продвижению российской заявки на расширение континентального шельфа в Арктике ведется, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
"Ведется работа по продвижению российской заявки по расширению континентального шельфа в Арктике", - заявил он на совете по развитию и обеспечению морской деятельности при коллегии.
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Патрушев рассказал о ситуации на морских подступах к Суэцкому каналу
27 апреля, 18:49
Патрушев отметил, что "разработка минеральных ресурсов континентального шельфа России является стратегической задачей". "Освоение месторождений полезных ископаемых лежит в основе гарантированного обеспечения мобилизационных нужд России и обеспечения потребностей национальной экономики в долгосрочной перспективе", - пояснил он.
Морские месторождения России богаты преимущественно углеводородными ресурсами, большая часть запасов которых сосредоточена на арктическом шельфе, продолжил Патрушев.
"Потенциал морских акваторий включает также залежи твердых минералов и металлов, которые должны стать стратегическим резервом страны. Так, прибрежные зоны Арктической зоны и Дальнего Востока России содержат залежи золота, олова, титана, циркона, алмазов и фосфоритов", - рассказал он.
Россия в 2001 году подала в Комиссию ООН по границам континентального шельфа заявку на расширение своего арктического шельфа за пределы 200-мильной зоны — право включения в континентальный шельф подводных пространств у северного побережья (прилежащего к Северному Ледовитому океану) и восточного побережья (прилежащего к Тихому океану).
В 2002 году заявка была отклонена с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и обоснованность континентальной природы упомянутых поднятий, их связи с шельфом Сибири.
В 2015 году Россия подала в ООН частично пересмотренное представление по шельфу. Это научно обоснованная заявка государства на увеличение площади шельфа на почти 1,2 миллиона квадратных километров внутри условного треугольника МурманскСеверный полюсЧукотка. Прирост потенциальных запасов углеводородного сырья оценивался тогда в 5 миллиардов тонн условного топлива.
Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2026
Патрушев оценил перспективы сотрудничества России и Египта в морской сфере
27 апреля, 18:43
 
РОССИЯАРКТИКАРФДальний ВостокНиколай ПатрушевООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала