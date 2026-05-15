Пушилин заявил о продвижении ВС России в направлении Константиновки

Вооруженные силы РФ продвигаются по флангам в направлении Константиновки в ДНР и ведут охват этого населенного пункта, заявил глава республики Денис Пушилин.

2026-05-15T00:03+0300

КАЗАНЬ, 14 мая – ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ продвигаются по флангам в направлении Константиновки в ДНР и ведут охват этого населенного пункта, заявил глава республики Денис Пушилин. "Если смотрим на Константиновку, то по флангам идет продвижение и охват данного населенного пункта. Также продолжаются городские бои преимущественно в районе железнодорожного вокзала и промзоны", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум". Город Константиновка, за который идут активные боевые действия, расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка, является крупным логистическим железнодорожным узлом для снабжения украинской группировки в краматорско-славянской агломерации. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия – исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходят в Казани 13-15 мая.

