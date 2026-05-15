Виктор Родригес Падилья покидает пост гендиректора Pemex - 15.05.2026, ПРАЙМ

Виктор Родригес Падилья уходит с поста генерального директора государственной нефтяной компании Pemex, его место займет Хуан Карлос Карпио Фрагосо

МЕХИКО, 15 мая - ПРАЙМ. Виктор Родригес Падилья уходит с поста генерального директора государственной нефтяной компании Pemex, его место займет Хуан Карлос Карпио Фрагосо, сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум. "Сегодня я хочу сообщить, что Виктор покидает руководство Pemex, потому что именно такое обязательство я взяла перед ним… Я очень благодарна Виктору и уверена, что Хуан Карлос проделает отличную работу", - заявила Шейнбаум в видеообращении, опубликованном в ее соцсетях. Президент пояснила, что Родригес Падилья, которого она знает со времен учебы в Национальном автономном университете Мексики (UNAM), изначально согласился возглавить Pemex только на полтора года, после чего намеревался вернуться к академической деятельности. Шейнбаум сообщила, что предложила Родригесу Падилье возглавить Институт электричества и чистых источников энергии Мексики. Она также отметила, что новый глава Pemex Карпио Фрагосо уже полтора года работает в компании и курировал финансовое направление. "Pemex - это компания мексиканского народа. Там нужно служить честно, с любовью к народу и большой ответственностью", - подчеркнула глава государства. Родригес Падилья в ходе выступления заявил, что за время его руководства компании удалось сократить финансовый долг примерно на 23 миллиарда долларов - до около 75 миллиардов долларов, а также практически полностью урегулировать выплаты поставщикам. "Впервые за 11 лет рейтинговые агентства улучшили кредитные перспективы компании", - сказал он. По словам уходящего главы Pemex, компания увеличила объемы переработки нефти и производство высокоценных нефтепродуктов, а новый нефтеперерабатывающий завод Olmeca вышел на плановую мощность более 320 тысяч баррелей в сутки. Карпио Фрагосо, комментируя свое назначение, заявил, что работа компании будет "на 100% сосредоточена на укреплении Pemex и консолидации энергетического суверенитета страны".

