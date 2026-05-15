Россия почти вдвое увеличила поставки шоколада в Казахстан

2026-05-15T16:28+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Казахстан увеличил импорт российского шоколада в первом квартале этого года почти вдвое, а экспорт в Россию своего - в полтора раза, подсчитало РИА Новости по данным местной статслужбы. Так, по итогам января-марта 2026 года Казахстан импортировал из России шоколада и изделий из него на 100,6 миллиона долларов - в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Россия является крупнейшим поставщиком. Также больше всего шоколада Казахстан в первом квартале приобрел у Турции - на 9,7 миллиона долларов, Украины - 9,1 миллиона, Германии - 4,2 миллиона и Италии - 2,5 миллиона. В то же время сам Казахстан за этот период экспортировал в РФ шоколада на 14,6 миллиона долларов - в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году. Россия при этом - главный рынок сбыта. Также казахский шоколад активно покупали Узбекистан (1,4 миллиона долларов), Азербайджан (761,3 тысячи), Киргизия (635,6 тысячи) и Китай (500,7 тысячи). По итогам марта казахи закупили у россиян шоколада на 28,3 миллиона долларов - на 35% меньше в месячном и на 31% больше в годовом выражении. Экспорт из Казахстана в Россию за март вырос на четверть в месячном выражении, в годовом - в 1,5 раза, до 4,7 миллиона долларов.

