Ростехнадзор выявил нарушения в работе трубопроводов "Харампурнефтегаза"
2026-05-15T17:07+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки выявил восемь нарушений в работе системы промысловых трубопроводов "Харампурнефтегаза", контрольным пакетом которого владеет "Роснефть", сообщило ведомство. "Северо-Уральское управление Ростехнадзора в связи с поступлением оперативных сообщений о трех и более инцидентах на опасном производственном объекте "Система промысловых трубопроводов Харампурского месторождения" ООО "Харампурнефтегаз" провело внеплановую проверку. Выявлено восемь нарушений", - говорится в сообщении. В частности, на объекте не был выполнен ремонт нефтесборного трубопровода, не осуществляется подача ингибитора для защиты промысловых трубопроводов от внутренней коррозии, а также не проводится техническое обслуживание зданий, сооружений и оснований строительных конструкций. Кроме того, у юридического лица отсутствует исполнительная документация по промысловому трубопроводу в рамках проведения ремонта. А эксплуатация промысловых трубопроводов ведется без использования контрольно-измерительных приборов на наружном участке узла запорных арматур. "В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах - ред.)", - добавляется в сообщении. РИА Новости направило запрос в "Роснефть".
