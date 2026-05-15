Ростехнадзор выявил нарушения в работе трубопроводов "Харампурнефтегаза" - 15.05.2026, ПРАЙМ
Ростехнадзор выявил нарушения в работе трубопроводов "Харампурнефтегаза"
Ростехнадзор выявил нарушения в работе трубопроводов "Харампурнефтегаза"
2026-05-15T17:07+0300
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки выявил восемь нарушений в работе системы промысловых трубопроводов "Харампурнефтегаза", контрольным пакетом которого владеет "Роснефть", сообщило ведомство. "Северо-Уральское управление Ростехнадзора в связи с поступлением оперативных сообщений о трех и более инцидентах на опасном производственном объекте "Система промысловых трубопроводов Харампурского месторождения" ООО "Харампурнефтегаз" провело внеплановую проверку. Выявлено восемь нарушений", - говорится в сообщении. В частности, на объекте не был выполнен ремонт нефтесборного трубопровода, не осуществляется подача ингибитора для защиты промысловых трубопроводов от внутренней коррозии, а также не проводится техническое обслуживание зданий, сооружений и оснований строительных конструкций. Кроме того, у юридического лица отсутствует исполнительная документация по промысловому трубопроводу в рамках проведения ремонта. А эксплуатация промысловых трубопроводов ведется без использования контрольно-измерительных приборов на наружном участке узла запорных арматур. "В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах - ред.)", - добавляется в сообщении. РИА Новости направило запрос в "Роснефть".
Ростехнадзор выявил нарушения в работе трубопроводов "Харампурнефтегаза"

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки выявил восемь нарушений в работе системы промысловых трубопроводов "Харампурнефтегаза", контрольным пакетом которого владеет "Роснефть", сообщило ведомство.
"Северо-Уральское управление Ростехнадзора в связи с поступлением оперативных сообщений о трех и более инцидентах на опасном производственном объекте "Система промысловых трубопроводов Харампурского месторождения" ООО "Харампурнефтегаз" провело внеплановую проверку. Выявлено восемь нарушений", - говорится в сообщении.
В частности, на объекте не был выполнен ремонт нефтесборного трубопровода, не осуществляется подача ингибитора для защиты промысловых трубопроводов от внутренней коррозии, а также не проводится техническое обслуживание зданий, сооружений и оснований строительных конструкций.
Кроме того, у юридического лица отсутствует исполнительная документация по промысловому трубопроводу в рамках проведения ремонта. А эксплуатация промысловых трубопроводов ведется без использования контрольно-измерительных приборов на наружном участке узла запорных арматур.
"В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах - ред.)", - добавляется в сообщении.
РИА Новости направило запрос в "Роснефть".
