Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не позволят Ирану использовать цены на бензин как рычаг для сделки - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260515/ssha-869944118.html
США не позволят Ирану использовать цены на бензин как рычаг для сделки
США не позволят Ирану использовать цены на бензин как рычаг для сделки - 15.05.2026, ПРАЙМ
США не позволят Ирану использовать цены на бензин как рычаг для сделки
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордными ценами на бензин из-за эскалации в... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T02:48+0300
2026-05-15T02:48+0300
энергетика
мировая экономика
нефть
сша
иран
вашингтон
марко рубио
марк рубио
дональд трамп
nbc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869944118.jpg?1778802507
ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордными ценами на бензин из-за эскалации в Персидском заливе как рычаг для заключения выгодной Ирану сделки. "Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его (президента США Дональда Трампа – ред.) пойти на плохую сделку, этого не произойдет. Мы приняли чрезвычайные меры, чтобы удержать цены на бензин на более низком уровне, чем в некоторых других частях мира, и они будут снижаться", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC. По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА) на 14 мая, средняя стоимость галлона бензина (3,8 литра) в США выросла до 4,53 доллара, прибавив 4 цента за последние два дня после недолгого периода удешевления. В четверг, 14 мая, президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт с Ираном, заявил, что "продолжение следует", однако не стал уточнять характер будущих действий. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
сша
иран
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, нефть, сша, иран, вашингтон, марко рубио, марк рубио, дональд трамп, nbc
Энергетика, Мировая экономика, Нефть, США, ИРАН, ВАШИНГТОН, Марко Рубио, Марк Рубио, Дональд Трамп, NBC
02:48 15.05.2026
 
США не позволят Ирану использовать цены на бензин как рычаг для сделки

Рубио: США не позволят Ирану использовать недовольство американцев как рычаг для сделки

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордными ценами на бензин из-за эскалации в Персидском заливе как рычаг для заключения выгодной Ирану сделки.
"Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его (президента США Дональда Трампа – ред.) пойти на плохую сделку, этого не произойдет. Мы приняли чрезвычайные меры, чтобы удержать цены на бензин на более низком уровне, чем в некоторых других частях мира, и они будут снижаться", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА) на 14 мая, средняя стоимость галлона бензина (3,8 литра) в США выросла до 4,53 доллара, прибавив 4 цента за последние два дня после недолгого периода удешевления.
В четверг, 14 мая, президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт с Ираном, заявил, что "продолжение следует", однако не стал уточнять характер будущих действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
 
ЭнергетикаМировая экономикаНефтьСШАИРАНВАШИНГТОНМарко РубиоМарк РубиоДональд ТрампNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала