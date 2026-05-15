США не позволят Ирану использовать цены на бензин как рычаг для сделки

2026-05-15T02:48+0300

ВАШИНГТОН, 15 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордными ценами на бензин из-за эскалации в Персидском заливе как рычаг для заключения выгодной Ирану сделки. "Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его (президента США Дональда Трампа – ред.) пойти на плохую сделку, этого не произойдет. Мы приняли чрезвычайные меры, чтобы удержать цены на бензин на более низком уровне, чем в некоторых других частях мира, и они будут снижаться", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC. По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА) на 14 мая, средняя стоимость галлона бензина (3,8 литра) в США выросла до 4,53 доллара, прибавив 4 цента за последние два дня после недолгого периода удешевления. В четверг, 14 мая, президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт с Ираном, заявил, что "продолжение следует", однако не стал уточнять характер будущих действий. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

