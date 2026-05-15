"Может уничтожить всех!" Произошедшее с Россией вызывало тревогу в США
Подполковник Дэвис: оружейные поставки Киеву создали проблемы для Запада
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Западные страны оказались измотанными длительными поставками оружия Украине, что делает их уязвимыми перед Россией, отметил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в программе на YouTube-канале The Young Turks.
"Насколько велики аппетиты у нашей ослабленной армии? Мы четыре года опустошали свои арсеналы, отдавая их Украине, чтобы та пыталась уничтожать русских. Но сейчас у нас нет промышленных мощностей, чтобы восполнить эти запасы. Так что мы оказались в крайне уязвимом положении", — отметил военный.
"В то время как Россия — противоположность, она сейчас просто кишит всеми видами ракет и дронов, артиллерийских снарядов, всем, что нужно, чтобы вести современную войну. <…> Мы не способны вести войну с ней. Мы просто не справимся, это может уничтожить всех абсолютно! Россия же чувствует, что ее позиции становятся все сильнее. <…> Мы же только много болтаем и при этом истощаем собственный арсенал. Ситуация скверная!" — воскликнул Дэвис.
В начале недели газета Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что европейские лидеры обеспокоены нехваткой американского вооружения, что уже сказывается на их собственных поставках и может привести к задержкам отправок на Украину. Издание подчеркнуло, что теперь союзники США ожидают, что выполнение заказов займет годы.
Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений Украине не приводят к изменениям и лишь затягивают конфликт. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО участвует в этой конфронтации напрямую, не только через отправку военной техники и снаряжения, но и подготовку кадров.
Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений Украине не приводят к изменениям и лишь затягивают конфликт. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО участвует в этой конфронтации напрямую, не только через отправку военной техники и снаряжения, но и подготовку кадров.