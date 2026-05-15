Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Может уничтожить всех!" Произошедшее с Россией вызывало тревогу в США - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260515/ssha-869947111.html
"Может уничтожить всех!" Произошедшее с Россией вызывало тревогу в США
"Может уничтожить всех!" Произошедшее с Россией вызывало тревогу в США - 15.05.2026, ПРАЙМ
"Может уничтожить всех!" Произошедшее с Россией вызывало тревогу в США
Западные страны оказались измотанными длительными поставками оружия Украине, что делает их уязвимыми перед Россией, отметил подполковник американской армии в... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T07:31+0300
2026-05-15T07:56+0300
спецоперация на украине
нато
washington post
сергей лавров
сша
украина
россия
общество
москва
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860242929_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_5701c8a01758ceec85e802582624e443.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Западные страны оказались измотанными длительными поставками оружия Украине, что делает их уязвимыми перед Россией, отметил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в программе на YouTube-канале The Young Turks."Насколько велики аппетиты у нашей ослабленной армии? Мы четыре года опустошали свои арсеналы, отдавая их Украине, чтобы та пыталась уничтожать русских. Но сейчас у нас нет промышленных мощностей, чтобы восполнить эти запасы. Так что мы оказались в крайне уязвимом положении", — отметил военный.По мнению Дэвиса, США и Европейский Союз не могут сравниться с возможностями России в ведении современного вооруженного конфликта. Он добавил, что обострение ситуации с Москвой может обернуться для Запада катастрофическим исходом."В то время как Россия — противоположность, она сейчас просто кишит всеми видами ракет и дронов, артиллерийских снарядов, всем, что нужно, чтобы вести современную войну. &lt;…&gt; Мы не способны вести войну с ней. Мы просто не справимся, это может уничтожить всех абсолютно! Россия же чувствует, что ее позиции становятся все сильнее. &lt;…&gt; Мы же только много болтаем и при этом истощаем собственный арсенал. Ситуация скверная!" — воскликнул Дэвис.В начале недели газета Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что европейские лидеры обеспокоены нехваткой американского вооружения, что уже сказывается на их собственных поставках и может привести к задержкам отправок на Украину. Издание подчеркнуло, что теперь союзники США ожидают, что выполнение заказов займет годы.Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений Украине не приводят к изменениям и лишь затягивают конфликт. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО участвует в этой конфронтации напрямую, не только через отправку военной техники и снаряжения, но и подготовку кадров.
https://1prime.ru/20260515/zapad-869946908.html
https://1prime.ru/20260514/svo-869913137.html
сша
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860242929_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_7ade0b733a11ddd32fc32aa5ddac375c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, washington post, сергей лавров, сша, украина, россия, общество , москва, мировая экономика
Спецоперация на Украине, НАТО, Washington Post, Сергей Лавров, США, УКРАИНА, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Мировая экономика
07:31 15.05.2026 (обновлено: 07:56 15.05.2026)
 
"Может уничтожить всех!" Произошедшее с Россией вызывало тревогу в США

Подполковник Дэвис: оружейные поставки Киеву создали проблемы для Запада

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на Красной площади в Москве
Военнослужащие на Красной площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Западные страны оказались измотанными длительными поставками оружия Украине, что делает их уязвимыми перед Россией, отметил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в программе на YouTube-канале The Young Turks.
"Насколько велики аппетиты у нашей ослабленной армии? Мы четыре года опустошали свои арсеналы, отдавая их Украине, чтобы та пыталась уничтожать русских. Но сейчас у нас нет промышленных мощностей, чтобы восполнить эти запасы. Так что мы оказались в крайне уязвимом положении", — отметил военный.
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
"Угрюмый бойкот": на Западе сделали резкое заявление о России
07:29
По мнению Дэвиса, США и Европейский Союз не могут сравниться с возможностями России в ведении современного вооруженного конфликта. Он добавил, что обострение ситуации с Москвой может обернуться для Запада катастрофическим исходом.

"В то время как Россия — противоположность, она сейчас просто кишит всеми видами ракет и дронов, артиллерийских снарядов, всем, что нужно, чтобы вести современную войну. <…> Мы не способны вести войну с ней. Мы просто не справимся, это может уничтожить всех абсолютно! Россия же чувствует, что ее позиции становятся все сильнее. <…> Мы же только много болтаем и при этом истощаем собственный арсенал. Ситуация скверная!" — воскликнул Дэвис.
В начале недели газета Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что европейские лидеры обеспокоены нехваткой американского вооружения, что уже сказывается на их собственных поставках и может привести к задержкам отправок на Украину. Издание подчеркнуло, что теперь союзники США ожидают, что выполнение заказов займет годы.

Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений Украине не приводят к изменениям и лишь затягивают конфликт. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, НАТО участвует в этой конфронтации напрямую, не только через отправку военной техники и снаряжения, но и подготовку кадров.
Взрыв - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2026
На Западе заявили о панике Зеленского из-за событий в зоне СВО
Вчера, 06:39
 
Спецоперация на УкраинеНАТОWashington PostСергей ЛавровСШАУКРАИНАРОССИЯОбществоМОСКВАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала