Стубб необычно высказался о завершении украинского конфликта

Глава Финляндии Александр Стубб призвал вести неудобные переговоры с Россией о завершении украинского конфликта, его цитирует Yle.

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Финляндии Александр Стубб призвал вести неудобные переговоры с Россией о завершении украинского конфликта, его цитирует Yle."Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры", – заявил он.При этом Стубб подчеркнул, что переговорщик должен иметь мандат от Брюсселя и Киева.На прошлой неделе посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Москвой по вопросу Украины.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.

