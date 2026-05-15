Стубб необычно высказался о завершении украинского конфликта - 15.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Стубб необычно высказался о завершении украинского конфликта
Стубб необычно высказался о завершении украинского конфликта
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Финляндии Александр Стубб призвал вести неудобные переговоры с Россией о завершении украинского конфликта, его цитирует Yle."Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры", – заявил он.При этом Стубб подчеркнул, что переговорщик должен иметь мандат от Брюсселя и Киева.На прошлой неделе посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Москвой по вопросу Украины.Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
Стубб призвал вести неудобные переговоры с РФ о завершении конфликта на Украине

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Глава Финляндии Александр Стубб призвал вести неудобные переговоры с Россией о завершении украинского конфликта, его цитирует Yle.
"Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры", – заявил он.
При этом Стубб подчеркнул, что переговорщик должен иметь мандат от Брюсселя и Киева.

На прошлой неделе посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Москвой по вопросу Украины.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.
