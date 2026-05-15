Цены на нефть готовятся завершить неделю заметным ростом

Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 3-4%, неделю также готовятся завершить в заметном плюсе, следует из данных торгов. | 15.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-15T21:13+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 3-4%, неделю также готовятся завершить в заметном плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 20.18 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,04% относительно предыдущего закрытия - до 108,95 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,6%, до 104,82 доллара. С понедельника Brent подорожал на 7,6%, WTI - на 9,9%. По итогам прошедшей недели цены на нефть обеих марок опустились более чем на 6%. Участники торгов по-прежнему следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке. "Внимание рынка вновь сосредоточено на неразрешенных вопросах (вокруг конфликта на Ближнем Востоке - ред.) и блокаде Ормузского пролива, а также на существующих рисках новой военной эскалации", - цитирует агентство Рейтер мнение основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari). Также в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 15 мая их число выросло на 5 - до 415 установок.

