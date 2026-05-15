Туроператоры возместили туристам около 60% средств за отмененные туры

2026-05-15T05:16+0300

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российские туроператоры в настоящий момент возместили туристам порядка 60% средств за отмененные туры в страны Ближнего Востока после эскалации конфликта в регионе, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 марта сообщил, что подписано распоряжение о компенсации туристам, которые понесли потери из-за конфликта на Ближнем Востоке. Потери возместят россиянам, чьи туры в страны региона были запланированы с 28 февраля по 31 марта. "По нашим оценкам, туроператоры возместили туристам уже порядка 60% средств за несостоявшиеся туры. Но еще около 30-40% зависли на балансе перевозчиков и поставщиков", - сказал Мурадян. По его словам, эти средства задепонированы и ими можно будет воспользоваться после возобновления туристических поездок в регион. "Но "живыми деньгами" практически ни один отельер средства не вернул", - пояснил он. Мурадян напомнил, что у компаний есть возможность воспользоваться средствами из фонда персональной ответственности туроператоров, однако процесс занимает долгое время. "Для самих туристов возврат средств занимает до 10 месяцев, потому что только на формирование реестра получателей компенсации отводится не менее 180 дней", - сказал он. Также вице-президент АТОР выступил за реформирование механизма электронной путевки, по аналогии с казахстанской системой Туристик Камкор. В рамках этой системы, в случае возникновения проблем, отчисляемые туроператорами средства могут быть оперативно направлены на оплату продления проживания и эвакуацию туристов. Кроме того, Мурадян отметил, что проще страховать от глобальных рисков каждую отдельную путевку, при этом для самостоятельных туристов важно сделать это добровольным, а для организованных туристов – обязательным. Он также выразил уверенность, что необходимо систематизировать страхование выезжающих за рубеж, чтобы оно было у всех, кто отправляется за границу. "У нас граждане и этим пренебрегают, к сожалению", - заключил Мурадян.

