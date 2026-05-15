Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260515/turtsija-869948102.html
В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год
В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год - 15.05.2026, ПРАЙМ
В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год
Центральный банк Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год с 60 до почти 90 долларов на фоне ситуации вокруг Ирана и кризиса в Ормузском проливе, | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T07:47+0300
2026-05-15T07:47+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
ормузский пролив
турция
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869948102.jpg?1778820457
АНКАРА, 15 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год с 60 до почти 90 долларов на фоне ситуации вокруг Ирана и кризиса в Ормузском проливе, сообщила газета Ekonomim. В первом инфляционном отчете, опубликованном в феврале, Центробанк Турции исходил из более стабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и прогнозировал среднюю цену нефти на уровне 60,9 доллара за баррель в 2026 году. Однако после начала конфликта вокруг Ирана 28 февраля и последовавших перебоев в поставках через Ормузский пролив регулятор был вынужден пересмотреть ожидания. "Во втором отчете по инфляции средняя цена нефти на 2026 год была повышена до 89,4 доллара за баррель", - отмечает издание. Издание подчеркивает, что после начала конфликта и закрытия Ормузского пролива цены на нефть закрепились на уровне выше 100 долларов. В документе отмечается, что рост цен на энергоносители стал следствием опасений по поводу перебоев глобальных поставок нефти и нового шока предложения на рынке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
иран
ормузский пролив
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, ормузский пролив, турция, центральные банки, центральный банк
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
07:47 15.05.2026
 
В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год

Ekonomim: ЦБ Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год до 90 долларов

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АНКАРА, 15 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год с 60 до почти 90 долларов на фоне ситуации вокруг Ирана и кризиса в Ормузском проливе, сообщила газета Ekonomim.
В первом инфляционном отчете, опубликованном в феврале, Центробанк Турции исходил из более стабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и прогнозировал среднюю цену нефти на уровне 60,9 доллара за баррель в 2026 году. Однако после начала конфликта вокруг Ирана 28 февраля и последовавших перебоев в поставках через Ормузский пролив регулятор был вынужден пересмотреть ожидания.
"Во втором отчете по инфляции средняя цена нефти на 2026 год была повышена до 89,4 доллара за баррель", - отмечает издание.
Издание подчеркивает, что после начала конфликта и закрытия Ормузского пролива цены на нефть закрепились на уровне выше 100 долларов.
В документе отмечается, что рост цен на энергоносители стал следствием опасений по поводу перебоев глобальных поставок нефти и нового шока предложения на рынке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаИРАНОрмузский проливТУРЦИЯцентральные банкиЦентральный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала