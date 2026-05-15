В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год - 15.05.2026, ПРАЙМ

Центральный банк Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год с 60 до почти 90 долларов на фоне ситуации вокруг Ирана и кризиса в Ормузском проливе, | 15.05.2026, ПРАЙМ

АНКАРА, 15 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год с 60 до почти 90 долларов на фоне ситуации вокруг Ирана и кризиса в Ормузском проливе, сообщила газета Ekonomim. В первом инфляционном отчете, опубликованном в феврале, Центробанк Турции исходил из более стабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и прогнозировал среднюю цену нефти на уровне 60,9 доллара за баррель в 2026 году. Однако после начала конфликта вокруг Ирана 28 февраля и последовавших перебоев в поставках через Ормузский пролив регулятор был вынужден пересмотреть ожидания. "Во втором отчете по инфляции средняя цена нефти на 2026 год была повышена до 89,4 доллара за баррель", - отмечает издание. Издание подчеркивает, что после начала конфликта и закрытия Ормузского пролива цены на нефть закрепились на уровне выше 100 долларов. В документе отмечается, что рост цен на энергоносители стал следствием опасений по поводу перебоев глобальных поставок нефти и нового шока предложения на рынке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.

