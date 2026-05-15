https://1prime.ru/20260515/turtsija-869948102.html
В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год
В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год - 15.05.2026, ПРАЙМ
В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год
Центральный банк Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год с 60 до почти 90 долларов на фоне ситуации вокруг Ирана и кризиса в Ормузском проливе, | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T07:47+0300
2026-05-15T07:47+0300
2026-05-15T07:47+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
иран
ормузский пролив
турция
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869948102.jpg?1778820457
АНКАРА, 15 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год с 60 до почти 90 долларов на фоне ситуации вокруг Ирана и кризиса в Ормузском проливе, сообщила газета Ekonomim.
В первом инфляционном отчете, опубликованном в феврале, Центробанк Турции исходил из более стабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и прогнозировал среднюю цену нефти на уровне 60,9 доллара за баррель в 2026 году. Однако после начала конфликта вокруг Ирана 28 февраля и последовавших перебоев в поставках через Ормузский пролив регулятор был вынужден пересмотреть ожидания.
"Во втором отчете по инфляции средняя цена нефти на 2026 год была повышена до 89,4 доллара за баррель", - отмечает издание.
Издание подчеркивает, что после начала конфликта и закрытия Ормузского пролива цены на нефть закрепились на уровне выше 100 долларов.
В документе отмечается, что рост цен на энергоносители стал следствием опасений по поводу перебоев глобальных поставок нефти и нового шока предложения на рынке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
иран
ормузский пролив
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, иран, ормузский пролив, турция, центральные банки, центральный банк
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, ТУРЦИЯ, центральные банки, Центральный банк
В Турции повысили прогноз средней цены на нефть на 2026 год
Ekonomim: ЦБ Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год до 90 долларов
АНКАРА, 15 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз средней цены на нефть на 2026 год с 60 до почти 90 долларов на фоне ситуации вокруг Ирана и кризиса в Ормузском проливе, сообщила газета Ekonomim.
В первом инфляционном отчете, опубликованном в феврале, Центробанк Турции исходил из более стабильной ситуации на мировом энергетическом рынке и прогнозировал среднюю цену нефти на уровне 60,9 доллара за баррель в 2026 году. Однако после начала конфликта вокруг Ирана 28 февраля и последовавших перебоев в поставках через Ормузский пролив регулятор был вынужден пересмотреть ожидания.
"Во втором отчете по инфляции средняя цена нефти на 2026 год была повышена до 89,4 доллара за баррель", - отмечает издание.
Издание подчеркивает, что после начала конфликта и закрытия Ормузского пролива цены на нефть закрепились на уровне выше 100 долларов.
В документе отмечается, что рост цен на энергоносители стал следствием опасений по поводу перебоев глобальных поставок нефти и нового шока предложения на рынке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.