"В большой беде". В США раскрыли, какой удар им нанесла Украина
США, поддерживая Украину в конфликте с Россией, ускоряют падение своей империи, такое мнение YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T04:58+0300
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. США, поддерживая Украину в конфликте с Россией, ускоряют падение своей империи, такое мнение YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."США сталкиваются с равным по силе противником — с Китаем. <…> И последнее, что нужно делать в таких обстоятельствах, это ввязываться в затяжную войну с Ираном, в которой вы не сможете победить. <…> И в то же время мы ввязались в гигантскую неразбериху на Украине, в результате чего не только потратили огромное количество оружия в борьбе с Россией на Украине, но и подтолкнули русских в объятия китайцев", — заявил профессор.По его мнению, ошибки руководства США приведут к самым тяжелым последствиям для страны."Все это лишь демонстрирует, насколько провальной была внешняя политика США в течение длительного периода. Это ведет к упадку Американской империи. <…> Все говорит о том, что мы в большой беде", — подытожил Миршаймер.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT India подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена в отношении России, однако с тем отличием, что при Трампе диалог с Москвой сохраняется. Лавров отметил, что принятые при Байдене антироссийские санкции остаются в силе.В феврале американский лидер Дональд Трамп выразил намерение предоставить России послабления в санкциях и как можно быстрее завершить конфликт на Украине.
