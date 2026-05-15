Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В большой беде". В США раскрыли, какой удар им нанесла Украина - 15.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260515/ukraina-869945521.html
"В большой беде". В США раскрыли, какой удар им нанесла Украина
"В большой беде". В США раскрыли, какой удар им нанесла Украина - 15.05.2026, ПРАЙМ
"В большой беде". В США раскрыли, какой удар им нанесла Украина
США, поддерживая Украину в конфликте с Россией, ускоряют падение своей империи, такое мнение YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон... | 15.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-15T04:58+0300
2026-05-15T04:59+0300
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. США, поддерживая Украину в конфликте с Россией, ускоряют падение своей империи, такое мнение YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."США сталкиваются с равным по силе противником — с Китаем. &lt;…&gt; И последнее, что нужно делать в таких обстоятельствах, это ввязываться в затяжную войну с Ираном, в которой вы не сможете победить. &lt;…&gt; И в то же время мы ввязались в гигантскую неразбериху на Украине, в результате чего не только потратили огромное количество оружия в борьбе с Россией на Украине, но и подтолкнули русских в объятия китайцев", — заявил профессор.По его мнению, ошибки руководства США приведут к самым тяжелым последствиям для страны."Все это лишь демонстрирует, насколько провальной была внешняя политика США в течение длительного периода. Это ведет к упадку Американской империи. &lt;…&gt; Все говорит о том, что мы в большой беде", — подытожил Миршаймер.В среду министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT India подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена в отношении России, однако с тем отличием, что при Трампе диалог с Москвой сохраняется. Лавров отметил, что принятые при Байдене антироссийские санкции остаются в силе.В феврале американский лидер Дональд Трамп выразил намерение предоставить России послабления в санкциях и как можно быстрее завершить конфликт на Украине.
https://1prime.ru/20260511/zelenskiy-869845286.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, россия
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Джо Байден, РОССИЯ
04:58 15.05.2026 (обновлено: 04:59 15.05.2026)
 
"В большой беде". В США раскрыли, какой удар им нанесла Украина

Профессор Миршаймер: поддерживая Украину, США нанесли себе вред

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. США, поддерживая Украину в конфликте с Россией, ускоряют падение своей империи, такое мнение YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"США сталкиваются с равным по силе противником — с Китаем. <…> И последнее, что нужно делать в таких обстоятельствах, это ввязываться в затяжную войну с Ираном, в которой вы не сможете победить. <…> И в то же время мы ввязались в гигантскую неразбериху на Украине, в результате чего не только потратили огромное количество оружия в борьбе с Россией на Украине, но и подтолкнули русских в объятия китайцев", — заявил профессор.
По его мнению, ошибки руководства США приведут к самым тяжелым последствиям для страны.
"Все это лишь демонстрирует, насколько провальной была внешняя политика США в течение длительного периода. Это ведет к упадку Американской империи. <…> Все говорит о том, что мы в большой беде", — подытожил Миршаймер.
В среду министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с RT India подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена в отношении России, однако с тем отличием, что при Трампе диалог с Москвой сохраняется. Лавров отметил, что принятые при Байдене антироссийские санкции остаются в силе.
В феврале американский лидер Дональд Трамп выразил намерение предоставить России послабления в санкциях и как можно быстрее завершить конфликт на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Зеленский раскрыл, что делегация Украины обсуждала с США
11 мая, 21:53
 
СШАУКРАИНАДональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала