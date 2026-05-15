"Русские нанесут удар": в США раскрыли реальное положение дел на Украине - 15.05.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
"Русские нанесут удар": в США раскрыли реальное положение дел на Украине
В ближайшие месяцы в зоне специальной операции для Москвы может возникнуть благоприятная ситуация из-за фактической нейтрализации украинской системы ПВО, заявил | 15.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине, Foreign Policy, ЦРУ, Дональд Трамп, МОСКВА, Мировая экономика, США, Киев
"Русские нанесут удар": в США раскрыли реальное положение дел на Украине

Бывший глава ЦРУ Биб: украинская ПВО практически нейтрализована Россией

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. В ближайшие месяцы в зоне специальной операции для Москвы может возникнуть благоприятная ситуация из-за фактической нейтрализации украинской системы ПВО, заявил экс-директор ЦРУ по российским вопросам Джордж Биб в беседе с профессором Гленном Диесеном на его YouTube-канале.
"Сейчас мы наблюдаем очень опасную ситуацию, поскольку у украинцев нет системы ПВО, способной эффективно предотвращать массированные авиаудары со стороны россиян. И у них крайне мало шансов получить ее от США или Европы в ближайшее время. Таким образом, в течение, вероятно, многих последующих месяцев будет оставаться окно возможностей, когда украинская система ПВО будет практически отсутствовать, и русские смогут ударить и нанести огромный ущерб территории Украины", — признал эксперт.
Биб акцентировал внимание на том, что при таких условиях военные действия Киева могут вызвать ответ Москвы, масштабы которого небывалы в нынешнем конфликте.

На прошлой неделе журнал Foreign Policy, ссылаясь на анонимного дипломата, сообщил, что американские власти считают, что Украина не сможет выдержать и двух дней без внешней международной поддержки. При этом упоминается, что представители администрации Дональда Трампа выдают весьма сдержанные сигналы для Киева.
