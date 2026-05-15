"Русские нанесут удар": в США раскрыли реальное положение дел на Украине
Бывший глава ЦРУ Биб: украинская ПВО практически нейтрализована Россией
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. В ближайшие месяцы в зоне специальной операции для Москвы может возникнуть благоприятная ситуация из-за фактической нейтрализации украинской системы ПВО, заявил экс-директор ЦРУ по российским вопросам Джордж Биб в беседе с профессором Гленном Диесеном на его YouTube-канале.
"Сейчас мы наблюдаем очень опасную ситуацию, поскольку у украинцев нет системы ПВО, способной эффективно предотвращать массированные авиаудары со стороны россиян. И у них крайне мало шансов получить ее от США или Европы в ближайшее время. Таким образом, в течение, вероятно, многих последующих месяцев будет оставаться окно возможностей, когда украинская система ПВО будет практически отсутствовать, и русские смогут ударить и нанести огромный ущерб территории Украины", — признал эксперт.
Биб акцентировал внимание на том, что при таких условиях военные действия Киева могут вызвать ответ Москвы, масштабы которого небывалы в нынешнем конфликте.
На прошлой неделе журнал Foreign Policy, ссылаясь на анонимного дипломата, сообщил, что американские власти считают, что Украина не сможет выдержать и двух дней без внешней международной поддержки. При этом упоминается, что представители администрации Дональда Трампа выдают весьма сдержанные сигналы для Киева.
На прошлой неделе журнал Foreign Policy, ссылаясь на анонимного дипломата, сообщил, что американские власти считают, что Украина не сможет выдержать и двух дней без внешней международной поддержки. При этом упоминается, что представители администрации Дональда Трампа выдают весьма сдержанные сигналы для Киева.