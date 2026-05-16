АТОР назвала стоимость недельной поездки в Европу
2026-05-16T06:47+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость недельной поездки в европейские страны для россиян начинается от 150 тысяч рублей на человека, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"От 150 тысяч рублей на человека на 7 дней", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос о средней стоимости отдыха в Европе.
По его словам, российские туристы среди европейских стран выбирают преимущественно Грецию, Испанию, Италию, Францию, Кипр и Черногорию.
Исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев говорил РИА Новости, что чаще других россиянам шенгенские визы выдают Испания, Франция, Италия и Греция.
