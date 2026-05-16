https://1prime.ru/20260516/ator-869976817.html

АТОР назвала стоимость недельной поездки в Европу

АТОР назвала стоимость недельной поездки в Европу - 16.05.2026, ПРАЙМ

АТОР назвала стоимость недельной поездки в Европу

Стоимость недельной поездки в европейские страны для россиян начинается от 150 тысяч рублей на человека, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T06:47+0300

2026-05-16T06:47+0300

2026-05-16T06:47+0300

туризм

бизнес

россия

греция

испания

италия

атор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869976817.jpg?1778903229

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Стоимость недельной поездки в европейские страны для россиян начинается от 150 тысяч рублей на человека, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "От 150 тысяч рублей на человека на 7 дней", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос о средней стоимости отдыха в Европе. По его словам, российские туристы среди европейских стран выбирают преимущественно Грецию, Испанию, Италию, Францию, Кипр и Черногорию. Исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев говорил РИА Новости, что чаще других россиянам шенгенские визы выдают Испания, Франция, Италия и Греция.

греция

испания

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, греция, испания, италия, атор