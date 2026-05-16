Аналитик назвал пять причин для отказа от доллара в пользу рубля
Хранение наличных долларов в России теряет смысл. О том, почему американская валюта больше не подходит для сбережений, агентству “Прайм” рассказал руководитель... | 16.05.2026, ПРАЙМ
Аналитик Шнейдерман: для отказа от доллара в пользу рубля есть пять причин
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Хранение наличных долларов в России теряет смысл. О том, почему американская валюта больше не подходит для сбережений, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Он назвал пять причин отказаться от доллара: высокие рублёвые ставки (депозиты дают доход, а наличная валюта — нет), санкционные ограничения (снизили ликвидность и усложнили переводы), проблемы со старыми купюрами (банки принимают их с дисконтом или отказывают), глобальный тренд на ослабление доллара (из-за экономики США и политики ФРС), а также укрепление рубля на фоне высокой ключевой ставки и дорогой нефти.
Тренд на укрепление рубля сохранится и после майских праздников. Ключевая ставка пока высокая, торговый баланс профицитный, нефть дорогая.
"Операции Минфина в рамках бюджетного правила рынок пока воспринимает как недостаточные для заметного разворота курса. Ожидаемый диапазон доллара — 72–76 рублей, локально возможно более глубокое укрепление. Рублевые инструменты выглядят привлекательнее валютных сбережений", — пояснил Шнейдерман.
При этом полностью отказываться от доллара преждевременно — это по-прежнему главная резервная валюта мира. Но для краткосрочного хранения внутри России он стал менее выгоден, заключил аналитик.