Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик назвал пять причин для отказа от доллара в пользу рубля - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20260516/dollar-869964999.html
Аналитик назвал пять причин для отказа от доллара в пользу рубля
Аналитик назвал пять причин для отказа от доллара в пользу рубля - 16.05.2026, ПРАЙМ
Аналитик назвал пять причин для отказа от доллара в пользу рубля
Хранение наличных долларов в России теряет смысл. О том, почему американская валюта больше не подходит для сбережений, агентству “Прайм” рассказал руководитель... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T02:02+0300
2026-05-16T02:02+0300
курс доллара к рублю
рынок
сша
финансы
минфин
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Хранение наличных долларов в России теряет смысл. О том, почему американская валюта больше не подходит для сбережений, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Он назвал пять причин отказаться от доллара: высокие рублёвые ставки (депозиты дают доход, а наличная валюта — нет), санкционные ограничения (снизили ликвидность и усложнили переводы), проблемы со старыми купюрами (банки принимают их с дисконтом или отказывают), глобальный тренд на ослабление доллара (из-за экономики США и политики ФРС), а также укрепление рубля на фоне высокой ключевой ставки и дорогой нефти.Тренд на укрепление рубля сохранится и после майских праздников. Ключевая ставка пока высокая, торговый баланс профицитный, нефть дорогая."Операции Минфина в рамках бюджетного правила рынок пока воспринимает как недостаточные для заметного разворота курса. Ожидаемый диапазон доллара — 72–76 рублей, локально возможно более глубокое укрепление. Рублевые инструменты выглядят привлекательнее валютных сбережений", — пояснил Шнейдерман.При этом полностью отказываться от доллара преждевременно — это по-прежнему главная резервная валюта мира. Но для краткосрочного хранения внутри России он стал менее выгоден, заключил аналитик.
https://1prime.ru/20260515/dollar-869956394.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, финансы, минфин, курсы валют
Курс доллара к рублю, Рынок, США, Финансы, Минфин, Курсы валют
02:02 16.05.2026
 
Аналитик назвал пять причин для отказа от доллара в пользу рубля

Аналитик Шнейдерман: для отказа от доллара в пользу рубля есть пять причин

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Хранение наличных долларов в России теряет смысл. О том, почему американская валюта больше не подходит для сбережений, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 73 рубля впервые с 2023 года
Вчера, 12:54
Он назвал пять причин отказаться от доллара: высокие рублёвые ставки (депозиты дают доход, а наличная валюта — нет), санкционные ограничения (снизили ликвидность и усложнили переводы), проблемы со старыми купюрами (банки принимают их с дисконтом или отказывают), глобальный тренд на ослабление доллара (из-за экономики США и политики ФРС), а также укрепление рубля на фоне высокой ключевой ставки и дорогой нефти.
Тренд на укрепление рубля сохранится и после майских праздников. Ключевая ставка пока высокая, торговый баланс профицитный, нефть дорогая.
"Операции Минфина в рамках бюджетного правила рынок пока воспринимает как недостаточные для заметного разворота курса. Ожидаемый диапазон доллара — 72–76 рублей, локально возможно более глубокое укрепление. Рублевые инструменты выглядят привлекательнее валютных сбережений", — пояснил Шнейдерман.
При этом полностью отказываться от доллара преждевременно — это по-прежнему главная резервная валюта мира. Но для краткосрочного хранения внутри России он стал менее выгоден, заключил аналитик.
 
Курс доллара к рублюРынокСШАФинансыМинфинКурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала