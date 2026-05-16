Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки
2026-05-16T16:03+0300
ДОХА, 16 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил министр нефти в новом правительстве страны Бассем аль-Абади. "Из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке добыча нефти на месторождениях в провинциях Басра и Киркук не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал министр журналистам. Он указал, что за апрель Ираку удалось отправить на экспорт через Ормузский пролив только 10 миллионов баррелей. В марте Ирак смог экспортировать 18,6 миллиона баррелей, что более чем на 80% меньше показателя февраля, когда Ирак отправил на экспорт около 100 миллионов баррелей нефти. Таким образом, сейчас добыча нефти в Ираке почти в 2,5 раза меньше показателя февраля, когда еще не начался конфликт на Ближнем Востоке. По словам министра, стране необходимо увеличить добычу нефти для получения доходов, необходимых для поддержки сервисных проектов, восстановления инфраструктуры и покрытия операционных расходов.
