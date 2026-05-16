Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260516/irak-869984610.html
Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки - 16.05.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил министр нефти в новом правительстве... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T16:03+0300
2026-05-16T16:03+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
ирак
ближний восток
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:310:2765:1865_1920x0_80_0_0_2f2449eb85f34023520b2888b49b99c5.jpg
ДОХА, 16 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил министр нефти в новом правительстве страны Бассем аль-Абади. "Из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке добыча нефти на месторождениях в провинциях Басра и Киркук не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал министр журналистам. Он указал, что за апрель Ираку удалось отправить на экспорт через Ормузский пролив только 10 миллионов баррелей. В марте Ирак смог экспортировать 18,6 миллиона баррелей, что более чем на 80% меньше показателя февраля, когда Ирак отправил на экспорт около 100 миллионов баррелей нефти. Таким образом, сейчас добыча нефти в Ираке почти в 2,5 раза меньше показателя февраля, когда еще не начался конфликт на Ближнем Востоке. По словам министра, стране необходимо увеличить добычу нефти для получения доходов, необходимых для поддержки сервисных проектов, восстановления инфраструктуры и покрытия операционных расходов.
https://1prime.ru/20260515/oae-869959687.html
ирак
ближний восток
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/04/835720428_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_a88113e6874e8f8a2241ece371b234cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, ирак, ближний восток, ормузский пролив
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ИРАК, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив
16:03 16.05.2026
 
Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки

Аль-Абади: добыча нефти не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДОХА, 16 мая - ПРАЙМ. Добыча нефти в Ираке не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил министр нефти в новом правительстве страны Бассем аль-Абади.
"Из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке добыча нефти на месторождениях в провинциях Басра и Киркук не превышает 1,4 миллиона баррелей в сутки", - сказал министр журналистам.
Он указал, что за апрель Ираку удалось отправить на экспорт через Ормузский пролив только 10 миллионов баррелей. В марте Ирак смог экспортировать 18,6 миллиона баррелей, что более чем на 80% меньше показателя февраля, когда Ирак отправил на экспорт около 100 миллионов баррелей нефти.
Таким образом, сейчас добыча нефти в Ираке почти в 2,5 раза меньше показателя февраля, когда еще не начался конфликт на Ближнем Востоке.
По словам министра, стране необходимо увеличить добычу нефти для получения доходов, необходимых для поддержки сервисных проектов, восстановления инфраструктуры и покрытия операционных расходов.
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2026
Эксперт спрогнозировал уровень добычи нефти ОАЭ в 2027 году
Вчера, 15:37
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаИРАКБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский пролив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала