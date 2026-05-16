https://1prime.ru/20260516/latviya-869976896.html

"Хватит этой ерунды!" в ЕС прошлись по Латвии из-за действий против России

"Хватит этой ерунды!" в ЕС прошлись по Латвии из-за действий против России - 16.05.2026, ПРАЙМ

"Хватит этой ерунды!" в ЕС прошлись по Латвии из-за действий против России

Кабинет министров Латвии пал после попыток обострения отношений с Москвой, предоставляя Украине площадку для ударов по близлежащим российским регионам, заявил... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T07:03+0300

2026-05-16T07:03+0300

2026-05-16T07:03+0300

спецоперация на украине

мировая экономика

латвия

москва

ес

украина

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/18/862740171_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_07c76d9fa36e3661932b18ee228a5299.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Кабинет министров Латвии пал после попыток обострения отношений с Москвой, предоставляя Украине площадку для ударов по близлежащим российским регионам, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своем выступлении на YouTube-канале."Проклятие Зеленского сокрушило правительство в Латвии. <…> Настоящая причина падения правительства заключается в том, что кое-кто кое-где сказал премьер-министру Латвии: "Завязывай с этими украинскими дронами, которые пересекают твое воздушное пространство, чтобы наносить удары по Санкт-Петербургу". Дело в том, что премьер-министр Латвии вела, как ей казалось, очень хитрую игру. Она делала вид, что смотрит в другую сторону, пока украинские дроны использовали ее воздушное пространство, чтобы затем пересечь границу и ударить по России", — рассказал обозреватель.Он подчеркнул, что ключевым фактором в развале правительства Латвии стало понимание возможных серьезных последствий со стороны России на эти провокации."И ей сказали: "Знаешь что? Если ты продолжишь позволять украинским дронам пересекать воздушное пространство Латвии и бить по России, то Москва жестко отреагирует. И тебе не понравится эта реакция". Так что ее, вероятно, выгнали в отставку. Хватит этой ерунды!" — воскликнул Христофору.С начала весны украинские дроны несколько раз пересекали воздушные пространства Латвии, Литвы и Эстонии. Россия предупредила эти государства в Балтийском регионе в свете их решения разрешить такие пролетные операции беспилотников, нацеленных на Россию.На прошлой неделе в Резекне беспилотное устройство упало в зоне нефтеперерабатывающей базы. Анализ обломков установил, что это был украинский дрон "Лютый". Вслед за этим министр обороны Андрис Спрудс объявил о своей отставке. В четверг премьер-министр Эвика Силиня также подала в отставку, за ней последовал весь кабинет министров.

https://1prime.ru/20260429/pribaltika-869530885.html

https://1prime.ru/20260330/pribaltika-868699053.html

латвия

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, латвия, москва, ес, украина, общество