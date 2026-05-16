"Хватит этой ерунды!" в ЕС прошлись по Латвии из-за действий против России
"Хватит этой ерунды!" в ЕС прошлись по Латвии из-за действий против России
2026-05-16T07:03+0300
07:03 16.05.2026
 
"Хватит этой ерунды!" в ЕС прошлись по Латвии из-за действий против России

Христофору: правительство Латвии ушло в отставку из-за опасений ответа со стороны России

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Кабинет министров Латвии пал после попыток обострения отношений с Москвой, предоставляя Украине площадку для ударов по близлежащим российским регионам, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своем выступлении на YouTube-канале.
"Проклятие Зеленского сокрушило правительство в Латвии. <…> Настоящая причина падения правительства заключается в том, что кое-кто кое-где сказал премьер-министру Латвии: "Завязывай с этими украинскими дронами, которые пересекают твое воздушное пространство, чтобы наносить удары по Санкт-Петербургу". Дело в том, что премьер-министр Латвии вела, как ей казалось, очень хитрую игру. Она делала вид, что смотрит в другую сторону, пока украинские дроны использовали ее воздушное пространство, чтобы затем пересечь границу и ударить по России", — рассказал обозреватель.
Он подчеркнул, что ключевым фактором в развале правительства Латвии стало понимание возможных серьезных последствий со стороны России на эти провокации.

"И ей сказали: "Знаешь что? Если ты продолжишь позволять украинским дронам пересекать воздушное пространство Латвии и бить по России, то Москва жестко отреагирует. И тебе не понравится эта реакция". Так что ее, вероятно, выгнали в отставку. Хватит этой ерунды!" — воскликнул Христофору.

С начала весны украинские дроны несколько раз пересекали воздушные пространства Латвии, Литвы и Эстонии. Россия предупредила эти государства в Балтийском регионе в свете их решения разрешить такие пролетные операции беспилотников, нацеленных на Россию.

На прошлой неделе в Резекне беспилотное устройство упало в зоне нефтеперерабатывающей базы. Анализ обломков установил, что это был украинский дрон "Лютый". Вслед за этим министр обороны Андрис Спрудс объявил о своей отставке. В четверг премьер-министр Эвика Силиня также подала в отставку, за ней последовал весь кабинет министров.
