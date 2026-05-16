ЛДПР предложила расширить критерии неиспользуемых земель

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дополнить критерии неиспользуемых земельных участков под промышленную и складскую застройку. | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T02:03+0300

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил дополнить критерии неиспользуемых земельных участков под промышленную и складскую застройку. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения признаков неиспользуемых земельных участков из состава земель населенных пунктов, предусмотренных постановлением Nº 826, дополнительным признаком, характеризующим неиспользование земельных участков, предназначенных для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами", - сказано в документе. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, в последнее время региональные отделения партии все чаще получают обращения граждан, желающих открыть небольшое производство, чтобы работать для своей страны и людей, укрепляя отечественную экономику, однако свободной земли для строительства цеха или завода сейчас не найти. По его словам, на встрече с предпринимателями в Екатеринбурге 5 марта этого года сразу несколько представителей малого бизнеса рассказали, что доступных участков все меньше и меньше, из-за чего цены на аренду растет, увеличивая издержки производителей. "Самое абсурдное, что на самом деле земля есть - хорошие просторные участки с качественными условиями расположены по всей стране, однако многие из них попросту заброшены. При этом, согласно нынешнему законодательству, признать эти участки неиспользуемыми нельзя - нет оснований", - добавил он. Парламентарий уточнил, что предлагается дополнить признаки неиспользования двумя новыми основаниями - если в течение пяти лет и более на участке нет производственной деятельности, а также если при наличии законсервированного объекта владелец земли не приступает к возобновлению строительства или реконструкции больше пяти лет со дня принятия решения о консервации.

