МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС, заявил Лихачев
2026-05-16T18:22+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Секретариат МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС и убийства украинскими военными российских граждан, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Секретариат МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС, гражданской инфраструктуре и убийства украинскими военными российских граждан и ограничивается исключительно публичными заявлениями об угрозе пролета дронов на расстоянии от украинских АЭС", - сказал Лихачев. Он отметил, что тема эскалации ситуации в районе расположения ЗАЭС станет ключевой на предстоящих консультациях с руководством МАГАТЭ, которые, предположительно, состоятся в середине июля. "Что касается вопроса обеспечения надежного энергоснабжения энергоблоков. Напомню, что уже больше двух месяцев станция запитана только по одной линии вместо двух. За это время неоднократно мы сталкивались с ситуациями полного обесточения ЗАЭС и запуска резервных, или другими словами - аварийных - дизельгенераторов", - добавил глава "Росатома".
Спецоперация на Украине, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, ВСУ, Росатом
