Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до 13 - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/poezd-869985606.html
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до 13
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до 13 - 16.05.2026, ПРАЙМ
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до 13
Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России выросло до 13, сообщает компания... | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T17:27+0300
2026-05-16T17:27+0300
бизнес
россия
москва
симферополь
крым
гранд сервис экспресс
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/07/867272807_0:93:3230:1910_1920x0_80_0_0_5aa36f5219201481693f84dd641bfb34.jpg
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России выросло до 13, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". Ранее перевозчик сообщал о задержках 12 составов. "Движение по Крымскому мосту возобновлено. После приостановки в пути задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении. Так, к уже ранее задержанным составам по состоянию на 16.00 по мск, добавился поезд № 018 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, который задерживается на 2 часа. По данным компании, поезда отправлением 15 мая, в том числе, № 025 Минеральные Воды — Симферополь, задерживается на 10 часов, № 028 Москва — Симферополь - на 7 часов и №097 Москва — Симферополь - на 5 часов. Также, с опозданием следуют составы, отправленные 14 мая: поезд № 092 Москва — Севастополь - на 9,5 часов, № 173 Москва — Евпатория - на 9,5 часов и № 179 Санкт-Петербург — Евпатория на 8 часов. Поезд № 075 Омск — Симферополь, отправлением 13 мая, задерживается на 5 часов. По данным компании, из Крыма с задержкой следуют поезда отправлением 15 мая, в том числе № 078 Симферополь — Санкт-Петербург - на 10 часов, а составы № 174 Евпатория — Москва и № 092 Севастополь — Москва - на 9 часов Два поезда, отправлением 16 мая, в том числе № 098 Симферополь — Москва, задерживается на 6,5 часов и № 142 Симферополь — Пермь - на 6 часов.
https://1prime.ru/20260516/most-869982417.html
москва
симферополь
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/07/867272807_499:0:3230:2048_1920x0_80_0_0_64e61b7813ab8e2951b27bfafc09dcbe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, симферополь, крым, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, Гранд сервис экспресс
17:27 16.05.2026
 
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до 13

Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" в сообщении с Крымом выросло до 13

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСкорый двухэтажный поезд "Таврия"
Скорый двухэтажный поезд Таврия - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Скорый двухэтажный поезд "Таврия". Архивное фото
© РИА Новости . Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России выросло до 13, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее перевозчик сообщал о задержках 12 составов.
"Движение по Крымскому мосту возобновлено. После приостановки в пути задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении.
Так, к уже ранее задержанным составам по состоянию на 16.00 по мск, добавился поезд № 018 МоскваСимферополь, отправлением 15 мая, который задерживается на 2 часа.
По данным компании, поезда отправлением 15 мая, в том числе, № 025 Минеральные Воды — Симферополь, задерживается на 10 часов, № 028 Москва — Симферополь - на 7 часов и №097 Москва — Симферополь - на 5 часов. Также, с опозданием следуют составы, отправленные 14 мая: поезд № 092 Москва — Севастополь - на 9,5 часов, № 173 Москва — Евпатория - на 9,5 часов и № 179 Санкт-Петербург — Евпатория на 8 часов. Поезд № 075 Омск — Симферополь, отправлением 13 мая, задерживается на 5 часов.
По данным компании, из Крыма с задержкой следуют поезда отправлением 15 мая, в том числе № 078 Симферополь — Санкт-Петербург - на 10 часов, а составы № 174 Евпатория — Москва и № 092 Севастополь — Москва - на 9 часов
Два поезда, отправлением 16 мая, в том числе № 098 Симферополь — Москва, задерживается на 6,5 часов и № 142 Симферополь — Пермь - на 6 часов.
Крымский мост в Керчи - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
13:40
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСИМФЕРОПОЛЬКРЫМГранд сервис экспресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала