Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до 13

Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" в сообщении с Крымом выросло до 13
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России выросло до 13, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее перевозчик сообщал о задержках 12 составов.
"Движение по Крымскому мосту возобновлено. После приостановки в пути задерживаются поезда "Таврия", - говорится в сообщении.
Так, к уже ранее задержанным составам по состоянию на 16.00 по мск, добавился поезд № 018 Москва — Симферополь, отправлением 15 мая, который задерживается на 2 часа.
По данным компании, поезда отправлением 15 мая, в том числе, № 025 Минеральные Воды — Симферополь, задерживается на 10 часов, № 028 Москва — Симферополь - на 7 часов и №097 Москва — Симферополь - на 5 часов. Также, с опозданием следуют составы, отправленные 14 мая: поезд № 092 Москва — Севастополь - на 9,5 часов, № 173 Москва — Евпатория - на 9,5 часов и № 179 Санкт-Петербург — Евпатория на 8 часов. Поезд № 075 Омск — Симферополь, отправлением 13 мая, задерживается на 5 часов.
По данным компании, из Крыма с задержкой следуют поезда отправлением 15 мая, в том числе № 078 Симферополь — Санкт-Петербург - на 10 часов, а составы № 174 Евпатория — Москва и № 092 Севастополь — Москва - на 9 часов
Два поезда, отправлением 16 мая, в том числе № 098 Симферополь — Москва, задерживается на 6,5 часов и № 142 Симферополь — Пермь - на 6 часов.