Посольство США в Киеве признало финансирование 13 биолабораторий

Посольство США в Киеве открыто признавало финансирование как минимум 13 биологических лабораторий на Украине, выяснило РИА Новости, изучив документы... | 16.05.2026, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Посольство США в Киеве открыто признавало финансирование как минимум 13 биологических лабораторий на Украине, выяснило РИА Новости, изучив документы американского диппредставительства. Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила на прошлой неделе, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. США потратили 24,8 миллиона долларов на строительство и оснащение 13 лабораторий высокой степени защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах, следует из изученных РИА Новости документов посольства. Большинство из объектов передали украинской стороне в 2009-2013 годах. Наиболее дорогостоящим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе стоимостью 3,49 миллиона долларов. Среди других крупных центров - Институт ветеринарной медицины в Киеве (2,11 миллиона), а также диагностические лаборатории в Днепропетровске (1,94 миллиона) и Львове (1,93 миллиона). Всего Вашингтон инвестировал свыше 200 миллионов долларов в 46 биологических лабораторий на Украине, как следует из доклада министерства обороны США, изученного РИА Новости. Лаборатории создавались в рамках Программы снижения биологических угроз минобороны США. Официально проект направлен на борьбу с вспышками наиболее опасных инфекций любого характера - от естественных до преднамеренных. Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции. Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".

