https://1prime.ru/20260516/primore-869985084.html

Китайские инвесторы вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиарда рублей

Китайские инвесторы вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиарда рублей - 16.05.2026, ПРАЙМ

Китайские инвесторы вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиарда рублей

Инвесторы из КНР с начала года вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кожемяко. | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T16:44+0300

2026-05-16T16:44+0300

2026-05-16T16:44+0300

бизнес

россия

китай

рф

приморье

олег кожемяко

юрий трутнев

https://cdnn.1prime.ru/img/83354/09/833540998_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7628eaf05e54ba5598dddb723453bcae.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - ПРАЙМ. Инвесторы из КНР с начала года вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В Харбине состоялось шестое заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Могу сказать, что китайские инвесторы охотно идут в Приморский край. Только в 2026 году вложено уже 6,5 миллиардов рублей", - сообщил Кожемяко на видео в своем Telegram-канале. Он отметил, что для приморских туркомпаний большое значение имеет турпоток, который увеличивается с каждым годом. "Мы в прошлом году имели около 400 тысяч туристов из Китая. Это вклад в экономику", - добавил губернатор.

https://1prime.ru/20260514/primore-869911504.html

китай

рф

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, рф, приморье, олег кожемяко, юрий трутнев