Китайские инвесторы вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиарда рублей - 16.05.2026, ПРАЙМ
Китайские инвесторы вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиарда рублей
2026-05-16T16:44+0300
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - ПРАЙМ. Инвесторы из КНР с начала года вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
В Харбине состоялось шестое заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Могу сказать, что китайские инвесторы охотно идут в Приморский край. Только в 2026 году вложено уже 6,5 миллиардов рублей", - сообщил Кожемяко на видео в своем Telegram-канале.
Он отметил, что для приморских туркомпаний большое значение имеет турпоток, который увеличивается с каждым годом.
"Мы в прошлом году имели около 400 тысяч туристов из Китая. Это вклад в экономику", - добавил губернатор.
