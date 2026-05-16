Китайские инвесторы вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиарда рублей
Инвесторы из КНР с начала года вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кожемяко. | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T16:44+0300
бизнес
россия
китай
рф
приморье
олег кожемяко
юрий трутнев
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая - ПРАЙМ. Инвесторы из КНР с начала года вложили в проекты в Приморье 6,5 миллиардов рублей, сообщил губернатор Олег Кожемяко. В Харбине состоялось шестое заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР. Российскую делегацию возглавляет заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Могу сказать, что китайские инвесторы охотно идут в Приморский край. Только в 2026 году вложено уже 6,5 миллиардов рублей", - сообщил Кожемяко на видео в своем Telegram-канале. Он отметил, что для приморских туркомпаний большое значение имеет турпоток, который увеличивается с каждым годом. "Мы в прошлом году имели около 400 тысяч туристов из Китая. Это вклад в экономику", - добавил губернатор.
