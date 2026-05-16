Ситуация в Ормузском проливе не повлияла на поставки нефти в Афганистан - 16.05.2026, ПРАЙМ
Ситуация в Ормузском проливе не повлияла на поставки нефти в Афганистан
2026-05-16T03:18+0300
КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Ситуация в Ормузском проливе не повлияла на поставки нефти в Афганистан, импорт продолжается из стран Центральной Азии, Ирана и России, заявил РИА Новости глава минпромторга страны Нуриддин Азизи. "Ситуация в Ормузском проливе не повлияла на поставки нефти в Афганистан. Импорт продолжается через действующие каналы из стран Центральной Азии, Ирана и России. С партнёрами сохраняются стабильные рабочие отношения", - сказал Азизи на полях форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходили в Казани 13-15 мая.
Азизи: ситуация в Ормузском проливе не повлияла на поставки нефти в Афганистан

КАЗАНЬ, 16 мая - ПРАЙМ. Ситуация в Ормузском проливе не повлияла на поставки нефти в Афганистан, импорт продолжается из стран Центральной Азии, Ирана и России, заявил РИА Новости глава минпромторга страны Нуриддин Азизи.
"Ситуация в Ормузском проливе не повлияла на поставки нефти в Афганистан. Импорт продолжается через действующие каналы из стран Центральной Азии, Ирана и России. С партнёрами сохраняются стабильные рабочие отношения", - сказал Азизи на полях форума "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом XVII Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: КазаньФорум 2026". Его мероприятия проходили в Казани 13-15 мая.
 
