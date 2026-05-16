Кабмин поддержал заключение соглашения о сотрудничестве Якутии и Киргизии
2026-05-16T21:59+0300
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Правительство России поддержало предложение правительства Якутии о заключении соглашения с кабинетом министров Киргизии о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Согласиться с предложением правительства Республики Саха (Якутия) о заключении Соглашения между правительством Республики Саха (Якутия) (Российская Федерация) и кабинетом министров Киргизской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-гуманитарном сотрудничестве", - говорится в документе. Уточняется, что распоряжение составлено в соответствии со статьей 1 Федерального закона "О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации".
