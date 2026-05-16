https://1prime.ru/20260516/srok-869975606.html
Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает в субботу
Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает в субботу - 16.05.2026, ПРАЙМ
Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает в субботу
Срок действия лицензии, выданной Соединенными Штатами на поставки нефти из России, истекает в субботу. | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T05:04+0300
2026-05-16T05:04+0300
2026-05-16T05:04+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
индия
дональд трамп
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869975606.jpg?1778897060
ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Срок действия лицензии, выданной Соединенными Штатами на поставки нефти из России, истекает в субботу.
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля.
Документ действует до 00.01 (07.01 мск субботы) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.
В четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Индия просит США продлить действие лицензии.
При этом сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин и Элизабет Уоррен в пятницу призвали администрацию президента США Дональда Трампа не продлевать эту лицензию.
сша
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, индия, дональд трамп, минфин сша
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп, Минфин США
Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает в субботу
Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает в субботу
ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Срок действия лицензии, выданной Соединенными Штатами на поставки нефти из России, истекает в субботу.
Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля.
Документ действует до 00.01 (07.01 мск субботы) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.
В четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Индия просит США продлить действие лицензии.
При этом сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин и Элизабет Уоррен в пятницу призвали администрацию президента США Дональда Трампа не продлевать эту лицензию.