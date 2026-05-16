Срок действия лицензии США на поставки нефти из России истекает в субботу
нефть
энергетика
экономика
сша
индия
дональд трамп
минфин сша
ВАШИНГТОН, 16 мая - ПРАЙМ. Срок действия лицензии, выданной Соединенными Штатами на поставки нефти из России, истекает в субботу. Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля. Документ действует до 00.01 (07.01 мск субботы) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте. В четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Индия просит США продлить действие лицензии. При этом сенаторы от Демократической партии США Джин Шахин и Элизабет Уоррен в пятницу призвали администрацию президента США Дональда Трампа не продлевать эту лицензию.
нефть, сша, индия, дональд трамп, минфин сша
05:04 16.05.2026
 
