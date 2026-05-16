"Они безумны": в США рассказали о планах по войне с Россией
Профессор Вольф: планы Запада по разделу России нанесут удар по нему самому
© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Идеи Запада о разделении России и установлении контроля над ее нефтяными богатствами абсурдны и могут обернуться против самих инициаторов, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в интервью, проведенном профессором Гленном Диесеном на его YouTube-канале.
"Заполучить топливо для того, чтобы мы могли монополизировать мировой нефтяной рынок — это своего рода имперская фантазия. <…> Наши союзники, европейцы, ввяжутся в войну с Россией, а мы сможем расчленить ее и взять под контроль находящуюся там нефть? Подобные фантазии безумны, но они безумны в том смысле, что на самом деле все происходит прямо наоборот. Запад просто теряет над всем контроль", — отметил он.
По мнению эксперта, реальность военных действий развеяла эти планы у Штатов, которые теперь не могут поддерживать военные амбиции Европы в отношении России.
"Если со стороны Европы будет еще больше разжигания войны против России, вы, европейцы, можете удивиться тому, что Трамп начнет отворачиваться от вас и относиться к вам все более враждебно. <…> Когда американцы думали, что смогут победить на Украине и это станет способом развалить Россию — те фантазии играли свою роль. Но теперь, когда им стало ясно, что этого не произойдет, у них пропало всякое желание воевать", — подытожил Вольф.
На прошлой неделе Владимир Путин отметил, что в 2022 году Запад рассчитывал на быстрое разрушение России, предвидя полный распад государственности. По его словам, в течение шести месяцев после начала спецоперации США и Европа ожидали фактического развала страны.
Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД, комментируя западное участие в мировых конфликтах, подчеркнула, что западная демократия корнями уходит в жажду природных ресурсов.
