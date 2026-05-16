https://1prime.ru/20260516/ssha-869977496.html

"Они безумны": в США рассказали о планах по войне с Россией

"Они безумны": в США рассказали о планах по войне с Россией - 16.05.2026, ПРАЙМ

"Они безумны": в США рассказали о планах по войне с Россией

Идеи Запада о разделении России и установлении контроля над ее нефтяными богатствами абсурдны и могут обернуться против самих инициаторов, заявил профессор... | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T07:12+0300

2026-05-16T07:12+0300

2026-05-16T07:12+0300

россия

нефть

запад

европа

владимир путин

мид

мария захарова

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Идеи Запада о разделении России и установлении контроля над ее нефтяными богатствами абсурдны и могут обернуться против самих инициаторов, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в интервью, проведенном профессором Гленном Диесеном на его YouTube-канале."Заполучить топливо для того, чтобы мы могли монополизировать мировой нефтяной рынок — это своего рода имперская фантазия. <…> Наши союзники, европейцы, ввяжутся в войну с Россией, а мы сможем расчленить ее и взять под контроль находящуюся там нефть? Подобные фантазии безумны, но они безумны в том смысле, что на самом деле все происходит прямо наоборот. Запад просто теряет над всем контроль", — отметил он.По мнению эксперта, реальность военных действий развеяла эти планы у Штатов, которые теперь не могут поддерживать военные амбиции Европы в отношении России."Если со стороны Европы будет еще больше разжигания войны против России, вы, европейцы, можете удивиться тому, что Трамп начнет отворачиваться от вас и относиться к вам все более враждебно. <…> Когда американцы думали, что смогут победить на Украине и это станет способом развалить Россию — те фантазии играли свою роль. Но теперь, когда им стало ясно, что этого не произойдет, у них пропало всякое желание воевать", — подытожил Вольф.На прошлой неделе Владимир Путин отметил, что в 2022 году Запад рассчитывал на быстрое разрушение России, предвидя полный распад государственности. По его словам, в течение шести месяцев после начала спецоперации США и Европа ожидали фактического развала страны.Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД, комментируя западное участие в мировых конфликтах, подчеркнула, что западная демократия корнями уходит в жажду природных ресурсов.

https://1prime.ru/20260516/putin-869977340.html

https://1prime.ru/20260516/ukraina-869977210.html

запад

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, запад, европа, владимир путин, мид, мария захарова, украина