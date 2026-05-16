"Россия сдерживается". В США раскрыли, что угрожает Украине на самом деле
2026-05-16T01:36+0300
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Россия проявляет сдержанность в применении своего военного потенциала против Украины, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-глава ЦРУ по вопросам анализа России, а ныне директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб,."Россия до сих пор сдерживается и не использует на Украине весь свой военный потенциал. <…> У нее есть огромные возможности в авиации, которые она могла бы задействовать против украинцев. Но россияне этого не делают, по крайней мере не в той степени, в какой могли бы", — заявил эксперт.При этом он высказал опасения, что ситуация может развиваться по крайне рискованному сценарию."Но, честно говоря, я считаю, что мы движемся к очень опасной ситуации. И если США в ближайшее время не смогут использовать свое оставшееся влияние, чтобы направить конфликт на Украине к какому-либо компромиссу, то, думаю, уже к осени мы можем оказаться в зоне серьезного риска", — предупредил аналитик.Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия поддерживает мирное урегулирование украинского кризиса, учитывающее текущие реалии и устранение первопричин конфликта. При этом глава государства подчеркивал, что целью урегулирования должна стать не временная передышка для перегруппировки и перевооружения с последующим возобновлением конфликта, а долгосрочный мир.
