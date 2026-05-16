"Мы в ужасе". На Западе поразились атаке российских войск на Украине - 16.05.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
"Мы в ужасе". На Западе поразились атаке российских войск на Украине
2026-05-16T06:05+0300
2026-05-16T06:07+0300
россия
украина
запад
харьковская область
спецоперация на украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Харьковская область, Спецоперация на Украине
06:05 16.05.2026 (обновлено: 06:07 16.05.2026)
 
"Мы в ужасе". На Западе поразились атаке российских войск на Украине

Профессор Миршаймер: совершенно очевидно, что ВС России побеждают на Украине

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Украина утрачивает позиции, и главный вопрос заключается лишь в том, насколько масштабной окажется победа России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Россия побеждает. <…> Так что единственный интересный вопрос на данный момент, насколько масштабной будет победа России", — заявил эксперт.
По его оценкам, наступление российских сил сопровождается значительными потерями со стороны ВС Украины.
"Совершенно очевидно, что русские снова наступают. . <…> Но мы ничего не слышим о потерях среди украинцев. <…> Думаю, причина состоит в том, что если бы мы узнали реальные цифры, то были бы в ужасе от потерь украинской стороны", — добавил Миршаймер.
Согласно информации Минобороны, в течение последних суток российские войска установили контроль над населенными пунктами Чайковка в Харьковской области и Чаривное в Запорожской области.
Кроме того, с 12 по 15 мая российская армия ответила на террористические атаки Украины по гражданским целям, нанеся массированный и два групповых удара с использованием высокоточных средств большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные дроны.
На прошедшей неделе украинская армия потеряла более 6785 военнослужащих, 81 бронированную боевую машину, 65 полевых артиллерийских орудий и 44 станции радиолокационного и контрбатарейного противодействия.
