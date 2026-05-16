"Мы проигрываем": на Западе сделали громкое заявление о ситуации на Украине - 16.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Западные страны активно контролируют распространение информации, чтобы скрыть свое проигрышное положение в украинском конфликте, ограничивая свободу выражения мнений, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире на YouTube-канале."Настроения в Европе таковы, что рамки свободы слова сводятся к следующему: если вы признаете, что мы проигрываем, это означает, что вы принимаете сторону противника. Поэтому нам всегда приходится притворяться, твердить, что это, знаете ли, "неспровоцированная война со стороны русских", а "украинцы побеждают". Все обязаны повторять эти вещи, которые не соответствуют действительности", — отметил он.Третьего мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад не зарывать голову в песок из-за преступлений Киева, отметив жёсткое подавление информации и изгнание любого инакомыслия в его информационном пространстве.В апреле президент Владимир Путин выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции на Украине. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам, что требует тщательного обсуждения всех аспектов предполагаемого плана.
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Западные страны активно контролируют распространение информации, чтобы скрыть свое проигрышное положение в украинском конфликте, ограничивая свободу выражения мнений, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире на YouTube-канале.
"Настроения в Европе таковы, что рамки свободы слова сводятся к следующему: если вы признаете, что мы проигрываем, это означает, что вы принимаете сторону противника. Поэтому нам всегда приходится притворяться, твердить, что это, знаете ли, "неспровоцированная война со стороны русских", а "украинцы побеждают". Все обязаны повторять эти вещи, которые не соответствуют действительности", — отметил он.
Третьего мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад не зарывать голову в песок из-за преступлений Киева, отметив жёсткое подавление информации и изгнание любого инакомыслия в его информационном пространстве.

В апреле президент Владимир Путин выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции на Украине. Тем не менее, глава государства подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам, что требует тщательного обсуждения всех аспектов предполагаемого плана.
