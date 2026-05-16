https://1prime.ru/20260516/uzbekistan--869978627.html

В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России за четыре месяца

В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России за четыре месяца - 16.05.2026, ПРАЙМ

В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России за четыре месяца

Число туристов из России в Узбекистан в январе-апреле 2026 года увеличилось на 42,4% по сравнению с годом ранее, до 341,8 тысячи человек, сообщили РИА Новости в | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T08:33+0300

2026-05-16T08:33+0300

2026-05-16T08:33+0300

бизнес

россия

туризм

узбекистан

казахстан

таджикистан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_0:13:2856:1620_1920x0_80_0_0_2e9d4e5f3ff0609c16f6ba3c5b4a8da1.jpg

ТАШКЕНТ, 16 мая - ПРАЙМ. Число туристов из России в Узбекистан в январе-апреле 2026 года увеличилось на 42,4% по сравнению с годом ранее, до 341,8 тысячи человек, сообщили РИА Новости в национальном комитете по статистике страны. По данным ведомства, в январе-апреле этого года число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло на 29,9% – до 4,04 миллиона человек. "Число граждан, въехавших в Республику Узбекистан из России в январе-апреле текущего года с туристической целью, составило 341,8 тысячи человек против 240,1 тысячи в январе-апреле 2025 года", - говорится в материалах ведомства, предоставленных РИА Новости. Таким образом, число российских туристов в республику за указанный период выросло на 42,4%. Накануне председатель комитета по туризму республики Абдулазиз Аккулов сообщил журналистам, что рост числа туристов из России в Узбекистан в 2026 году может превысить 1 миллион человек. В Узбекистане активизировали продвижение туристического потенциала в России, в том числе через сотрудничество с сервисами "Островок" и "ВКонтакте". Российские туристы традиционно занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По итогам 2025 года число россиян, посетивших Узбекистан, увеличилось на 15% по сравнению с 2024 годом – до 984,4 тысячи человек. Для формирования статистики туризма официальные органы в республике используют рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO). Согласно этим рекомендациям, к туристическим целям относятся: отдых и досуг, учеба, командировка, посещение родственников, лечение и коммерческие цели.

узбекистан

казахстан

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, туризм, узбекистан, казахстан, таджикистан