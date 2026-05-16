Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России за четыре месяца - 16.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260516/uzbekistan--869978627.html
В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России за четыре месяца
В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России за четыре месяца - 16.05.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России за четыре месяца
Число туристов из России в Узбекистан в январе-апреле 2026 года увеличилось на 42,4% по сравнению с годом ранее, до 341,8 тысячи человек, сообщили РИА Новости в | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T08:33+0300
2026-05-16T08:33+0300
бизнес
россия
туризм
узбекистан
казахстан
таджикистан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_0:13:2856:1620_1920x0_80_0_0_2e9d4e5f3ff0609c16f6ba3c5b4a8da1.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мая - ПРАЙМ. Число туристов из России в Узбекистан в январе-апреле 2026 года увеличилось на 42,4% по сравнению с годом ранее, до 341,8 тысячи человек, сообщили РИА Новости в национальном комитете по статистике страны. По данным ведомства, в январе-апреле этого года число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло на 29,9% – до 4,04 миллиона человек. "Число граждан, въехавших в Республику Узбекистан из России в январе-апреле текущего года с туристической целью, составило 341,8 тысячи человек против 240,1 тысячи в январе-апреле 2025 года", - говорится в материалах ведомства, предоставленных РИА Новости. Таким образом, число российских туристов в республику за указанный период выросло на 42,4%. Накануне председатель комитета по туризму республики Абдулазиз Аккулов сообщил журналистам, что рост числа туристов из России в Узбекистан в 2026 году может превысить 1 миллион человек. В Узбекистане активизировали продвижение туристического потенциала в России, в том числе через сотрудничество с сервисами "Островок" и "ВКонтакте". Российские туристы традиционно занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По итогам 2025 года число россиян, посетивших Узбекистан, увеличилось на 15% по сравнению с 2024 годом – до 984,4 тысячи человек. Для формирования статистики туризма официальные органы в республике используют рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO). Согласно этим рекомендациям, к туристическим целям относятся: отдых и досуг, учеба, командировка, посещение родственников, лечение и коммерческие цели.
узбекистан
казахстан
таджикистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_619175fcec8b3efbd353439294210599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, туризм, узбекистан, казахстан, таджикистан
Бизнес, РОССИЯ, Туризм, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, ТАДЖИКИСТАН
08:33 16.05.2026
 
В Узбекистане рассказали о росте числа туристов из России за четыре месяца

Турпоток из России в Узбекистан в январе-апреле 2026 года вырос на 42,4%

© РИА Новости . Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Флаг Узбекистана. Архивное фото
© РИА Новости . Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 16 мая - ПРАЙМ. Число туристов из России в Узбекистан в январе-апреле 2026 года увеличилось на 42,4% по сравнению с годом ранее, до 341,8 тысячи человек, сообщили РИА Новости в национальном комитете по статистике страны.
По данным ведомства, в январе-апреле этого года число иностранных туристов, посетивших Узбекистан, выросло на 29,9% – до 4,04 миллиона человек.
"Число граждан, въехавших в Республику Узбекистан из России в январе-апреле текущего года с туристической целью, составило 341,8 тысячи человек против 240,1 тысячи в январе-апреле 2025 года", - говорится в материалах ведомства, предоставленных РИА Новости. Таким образом, число российских туристов в республику за указанный период выросло на 42,4%.
Накануне председатель комитета по туризму республики Абдулазиз Аккулов сообщил журналистам, что рост числа туристов из России в Узбекистан в 2026 году может превысить 1 миллион человек. В Узбекистане активизировали продвижение туристического потенциала в России, в том числе через сотрудничество с сервисами "Островок" и "ВКонтакте".
Российские туристы традиционно занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По итогам 2025 года число россиян, посетивших Узбекистан, увеличилось на 15% по сравнению с 2024 годом – до 984,4 тысячи человек.
Для формирования статистики туризма официальные органы в республике используют рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO). Согласно этим рекомендациям, к туристическим целям относятся: отдых и досуг, учеба, командировка, посещение родственников, лечение и коммерческие цели.
 
БизнесРОССИЯТуризмУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНТАДЖИКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала