В Роскачестве рассказали о потенциале тюменского виноделия

2026-05-16T21:34+0300

ТЮМЕНЬ, 16 мая – ПРАЙМ. У виноделия в Тюменской области есть хороший потенциал при условии дальнейшего развития этого направления, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева. "Мы оценили состояние виноградника в Тюменской области, пообщались с владельцем и с виноделом, узнали о планах по развитию, дали свои рекомендации. Если Тюмень продолжит развиваться, будет идти большими шагами в плане строительства виноделен и лицензирования продукции - потенциал хороший", - сказала Олеся Латышева. В 2023 году в селе Падун Тюменской области был заложен первый виноградник, регион официально признан одной из зон виноградарства и виноделия в России. В 2025 году был собран первый урожай винограда сорта "Памяти Домбковской". В субботу представители Роскачества ознакомились с работой хозяйства и обсудили с владельцем Алексеем Номеровских планы по увеличению площадей под виноградники и строительству винодельни. О планах по производству вина из местного винограда и сообществе виноделов-любителей, а также новой перспективной площадке для выращивания винограда гостям рассказал региональный эксперт по виноделию Николай Ермаков. Он же представил пробную партию вина, которую изготовил на основе тюменского винограда урожая 2025 года. "Мы видим, что это нишевая история именно для Тюмени. Конечно, она не будет так растиражирована, как Краснодарский край, Крым и Севастополь. Это путь Подмосковья и северных регионов, возможно, при большом желании и при наличии инвестиций", - резюмировала итоги визита Латышева.

