https://1prime.ru/20260516/zaes-869987062.html

Дрон ВСУ ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС

Дрон ВСУ ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС - 16.05.2026, ПРАЙМ

Дрон ВСУ ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС

Украинский дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-16T17:55+0300

2026-05-16T17:55+0300

2026-05-16T18:15+0300

спецоперация на украине

алексей лихачев

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862887152_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_55bba97ec0f6153bb0bc101f9f3e1fab.jpg

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинский дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему воль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один", - сказал Лихачев. В самом городе в результате атак выведены из строя обе автозаправочные станции, отметил он. "Дроны охотятся на грузовые машины и автобусы, фактически препятствуя завозу продуктов питания и товаров первой необходимости", - добавил глава "Росатома".Лихачев напомнил, что в четверг двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали в результате попадания в их машину боевого дрона ВСУ."Один – в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести", - сказал Лихачев.По его словам, машина была атакована всего в 100 метрах от забора, окружающего АЭС, сами сотрудники в этот момент выполняли свои служебные обязанности."Даже на этом противники не успокоился. Еще в течении часа боевые дроны не подпускали скорую к месту атаки и сама последовавшая эвакуация раненых была похожа на военную операцию. В этот же день баротравму получил служащий мэрии в результате попадания дрона по зданию администрации", - добавил глава "Росатома

https://1prime.ru/20260514/zaes-869941118.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

алексей лихачев, росатом