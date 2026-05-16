Дрон ВСУ ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС - 16.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260516/zaes-869987062.html
Дрон ВСУ ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС
Украинский дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 16.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-16T17:55+0300
2026-05-16T18:15+0300
спецоперация на украине
алексей лихачев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862887152_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_55bba97ec0f6153bb0bc101f9f3e1fab.jpg
https://1prime.ru/20260514/zaes-869941118.html
Спецоперация на Украине, Алексей Лихачев, Росатом
Дрон ВСУ ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС

Лихачев: украинский дрон ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Украинский дрон-камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему воль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один", - сказал Лихачев.
В самом городе в результате атак выведены из строя обе автозаправочные станции, отметил он.
"Дроны охотятся на грузовые машины и автобусы, фактически препятствуя завозу продуктов питания и товаров первой необходимости", - добавил глава "Росатома".
Лихачев напомнил, что в четверг двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали в результате попадания в их машину боевого дрона ВСУ.
"Один – в тяжелом состоянии, второй – средней тяжести", - сказал Лихачев.
По его словам, машина была атакована всего в 100 метрах от забора, окружающего АЭС, сами сотрудники в этот момент выполняли свои служебные обязанности.
"Даже на этом противники не успокоился. Еще в течении часа боевые дроны не подпускали скорую к месту атаки и сама последовавшая эвакуация раненых была похожа на военную операцию. В этот же день баротравму получил служащий мэрии в результате попадания дрона по зданию администрации", - добавил глава "Росатома
