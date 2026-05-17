Почему доллар по 70 сегодня - хуже, чем по 30 в "нулевые" - 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T05:05+0300

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Доллар по 70 и ниже — прогноз, который раньше казался фантастикой, сегодня становится реальностью. На первый взгляд, ничего невероятного в этом нет. Рубль уже находится достаточно близко к этому уровню, и для движения к отметке 70 не требуется экономического чуда. Но важен не сам подход курса к этой отметке, а его стабильность.Такой сценарий возможен при совпадении нескольких условий. Нужна дорогая нефть, стабильная экспортная выручка, слабый или хотя бы не слишком быстро растущий импорт, высокая рублёвая ставка и отсутствие новых внешних шоков. Иными словами, доллар по 70 — это результат баланса, при котором валюты в страну приходит достаточно, а спрос на неё остаётся сдержанным.🏆 Для потребителя — плюс, для бюджета — минусДля потребителя крепкий рубль выглядит приятной новостью. Импортные товары, техника, автомобили, лекарства, оборудование, зарубежные комплектующие — всё это становится дешевле или, как минимум, замедляет ценовой рост. Крепкий рубль помогает охлаждать инфляцию и снижает нервозность на рынке. Для населения курс по 70 психологически комфортнее, чем по 90 или 100.Однако экономика — это не одна потребительская корзина. Для бюджета и экспортёров слишком сильный рубль создаёт проблемы. Нефть, газ, металлы, удобрения и другие экспортные товары продаются за валюту, а налоги, зарплаты, госрасходы и большая часть внутренних обязательств номинированы в рублях. Чем крепче рубль, тем меньше рублей даёт каждый экспортный доллар. Для бюджета это означает меньше доходов при тех же расходах. Для экспортёров — снижение их маржи.Именно поэтому доллар по 70 нельзя автоматически считать признаком укрепления экономического здоровья.🔍 Два сценария: сила или сжатие?Если рубль укрепляется благодаря росту производительности, притоку инвестиций, сильному экспорту и доверию к финансовой системе — это одна ситуация. Тогда крепкая валюта действительно отражает возросшую силу экономики. Но если рубль укрепляется потому, что импорт минимизирован, спрос в экономике охлаждён высокими ставками, бизнес осторожен, а валютные потоки ограничены санкциями и контрольно-надзорными барьерами, картина совсем другая. Тогда доллар по 70 становится не показателем силы, а симптомом сжатия.Ностальгическое сравнение со временами, когда доллар стоил 30 рублей, сегодня мало что объясняет. Номинальный курс сам по себе не является мерилом благополучия. С тех пор изменилась структура экономики, выросли цены, изменились бюджетные расходы, логистика, внешняя торговля, санкционная среда и сама роль валютного курса. Доллар по 30 в старой экономической модели и доллар по 70 в нынешней — это разные экономические и геополитические реальности.📌 Главное — не цифра, а предсказуемостьПоэтому вопрос надо ставить не "может ли доллар быть по 70?", а "за счёт чего доллар может быть по 70 в среднесрочной перспективе?" Если за счёт сильного экспорта, устойчивого платежного баланса и снижения инфляции, то это позитивный сценарий. Для экономики, для бизнеса важнее не красивый курс, а предсказуемый курс. Не доллар по 70 любой ценой, а такая валютная динамика, при которой бизнес может планировать свою деятельность, бюджет — выполнять обязательства, а граждане — формировать личную финансовую стратегию.Автор: Михаил Гордиенко, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова

Михаил Гордиенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/01/850605629_0:336:2013:2349_100x100_80_0_0_8fe1b30d7c0edfbe457b4edc1106dd47.jpg

