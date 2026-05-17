Раскрыт источник "двойного дохода" индустрии красоты

2026-05-17T03:03+0300

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский рынок эстетической медицины и косметологии живёт по логике "индустрии тревоги", монетизируя страх старения дважды. О том, как бизнесу удаётся зарабатывать на одной и той же клиентской аудитории, агентству “Прайм” рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.По итогам 2025 года совокупный объём косметологических процедур в стране достиг 34,6 миллиона. Аппаратный сегмент вырос в полтора раза — до 244,8 миллиарда рублей, инъекционная косметология прибавила 32% и вышла на 59 миллиардов рублей.Пластическая хирургия в номинале выросла на 13,5%, а весь рынок эстетической медицины оценивается в 140 миллиардов рублей. Средний чек в клиниках за год подрос на 10–15%, и клиенты не уходят даже при удорожании."Самое любопытное произошло именно в 2025 году. Сформировался отдельный поток выручки от пациентов 45–55 лет, которым теперь нужно убирать последствия прежних инъекционных вмешательств и так называемого оверфиллинга. Индустрия монетизирует страх старения, а потом монетизирует исправление того, что сама же продала под этим страхом. Это вторая волна продаж тем же клиентам, и она экономически такая же доходная, как первая", — пояснил Русяев.Социальный профиль покупателя предельно конкретен: раз в месяц и чаще к велнес-услугам прибегают люди с доходом выше 250 тысяч рублей. Ядро рынка — женщины 30–50 лет в крупных городах со средним и выше среднего доходом. Маркетинговый контур замыкается через соцсети, фильтры и культуру вечной молодости: нижняя граница возраста потребителей косметики опустилась до 14 лет, а 32% россиянок регулярно используют антиэйдж-продукты.В Великобритании уже предложили отказаться от самого термина "антивозрастной", но в России подобной инициативы нет, поэтому бизнес-модель страха продолжит расти двузначными темпами на фоне стагнирующих реальных доходов населения, заключил эксперт.

